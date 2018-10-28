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C 1 ноября в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума и пособия при рождении детей

29.10.2018 17:25 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. Он увеличится на 0,3% — до 214,21 рубля, сообщает Гродненский облисполком. Вслед за БПМ вырастут и единовременные пособия при рождении детей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, БПМ пересматривают раз в квартал. С 1 августа он вырос с 206,58 рубля до 213,67 рубля.

БПМ для пенсионеров вырастет до 163,93 рубля (сейчас — 162,58 рубля).

В связи с изменением БПМ с 1 ноября также увеличатся минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите. Также изменятся надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста и размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.

Новый размер БПМ будет действовать до конца января 2019 года.

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2142,7 рубля (сейчас — 2136,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2998,94 рубля (сейчас — 2991,38 рубля).

Размеры пособий некоторым семьям, воспитывающим детей, с 1 мая
вид пособия размер пособия сумма, рублей
пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячно) 50% БПМ 107,11

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на детей, кроме ребенка-инвалида

 50% БПМ 107,11

на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей:

на ребенка-инвалида

 70% БПМ 149,95

по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное)

с I и II степенью утраты
здоровья
с III и IV степенью утраты
здоровья до исполнения
ребенку возраста 3 лет

с III и IV степенью утраты
здоровья после исполнения
ребенку возраста 3 лет

 

100% БПМ

100% БПМ

120% БПМ

 

214,21

 

214,21

 

257,05
на ребенка в возрасте до 18 лет, инфицированного ВИЧ (ежемесячное) 70% БПМ 149,95

Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 214,21 рубля (сейчас — 213,67 рубля).

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В Беларуси с 1 ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. Он увеличится на 0,3% - до 214,21 рубля.
 
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