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Водители на "вульковском кольце" подрались, выясняя как тут ездить по ПДД

29.10.2018 17:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Бились тут уже не раз и не два, но то на автомобилях, на этот раз дело дошло до драки. Получается, всё равно бьются, только на кулаках.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60148.php

Водители на "вульковском кольце" подрались, выясняя как тут ездить по ПДД

Один из участников - водитель автомобиля.

видео - Wikilink.by

Надо сказать, что перекрёсток с круговым движением на данном участке действительно неудачный, но до сих пор никто ничего не предпринимает, чтобы исправить конфликтную ситуацию. Самое "больное" место - съезд с кольца, как правило именно на этом этапе у многих возникают непонятки с ПДД. К слову, если уж дело доходит до драк из-за выяснения правил проезда, то точно пора что-то менять. Дальше, как говорится, уже некуда...

 
 
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Бились тут уже не раз и не два, но то на автомобилях, на этот раз дело дошло до драки. Получается, всё равно бьются, только на кулаках. Один из участников - водитель...
 
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