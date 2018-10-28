Бились тут уже не раз и не два, но то на автомобилях, на этот раз дело дошло до драки. Получается, всё равно бьются, только на кулаках.



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Один из участников - водитель автомобиля.

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