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Водители на "вульковском кольце" подрались, выясняя как тут ездить по ПДД
29.10.2018 17:44 — Разное | Виртуальный Брест
Бились тут уже не раз и не два, но то на автомобилях, на этот раз дело дошло до драки. Получается, всё равно бьются, только на кулаках.
Один из участников - водитель автомобиля.
видео -
Надо сказать, что перекрёсток с круговым движением на данном участке действительно неудачный, но до сих пор никто ничего не предпринимает, чтобы исправить конфликтную ситуацию. Самое "больное" место - съезд с кольца, как правило именно на этом этапе у многих возникают непонятки с
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