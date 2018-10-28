В Индонезии разбился Boeing 737

Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел сегодня катастрофу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Самолет пропал с экранов радаров через 13 минут после взлета. С буксира, выходящего из порта Джакарты, видели, как лайнер падал в море. По информации мониторинговой службы Flightradar24, рейс из Джакарты в Панкалпинанг выполнял Boeing 737 MAX 8, на борту которого, по данным портала Detik, находились 188 пассажиров. На данный момент подтверждено, что самолет потерпел крушение. Глава Lion Air Эдвард Сираит отказался комментировать ситуацию. "В настоящий момент мы не можем давать комментарии. Мы пытаемся собрать всю информацию и данные", - заявил он Reuters. Портал Detik со ссылкой на заявление руководителя национального Агентства по поиску и спасению Мохаммада Саюги передает, что власти Индонезии направили три корабля и вертолет на поиски самолета.

Представитель Агентства сообщил, что спасатели обнаружили место крушения пассажирского самолета Lion Air.

