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Уборщицы в Бруклине выпили хозяйский алкоголь и разгромили квартиру
Двадцатидевятилетняя Джевви Сноу, жительница Бруклина, наняла двух клинеров официально. Женщины пришли, взяли 180 долларов задатка. Разгромили квартиру и выпили почти весь алкоголь. Об этом пострадавшая рассказала на своей страничке в Facebook. И выложила фото того, что обнаружила в квартире.
Джеви вернулась в квартиру и нашла пьяную в хлам уборщицу прямо на полу. Вторая благоразумно успела скрыться.
Хозяйка жилья вызвала полицию. К моменту, когда полицейские прибыли, уборщица очухалась, достала мороженое из холодильника и уселась на диван перекусить.
Кстати, полиция не стала задерживать дебоширку. А в клининговой компании
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Хозяйка выложила фото в Сеть.
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