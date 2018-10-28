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Уборщицы в Бруклине выпили хозяйский алкоголь и разгромили квартиру

29.10.2018 17:31 — Разное | Tut.by  
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Двадцатидевятилетняя Джевви Сноу, жительница Бруклина, наняла двух клинеров официально. Женщины пришли, взяли 180 долларов задатка. Разгромили квартиру и выпили почти весь алкоголь. Об этом пострадавшая рассказала на своей страничке в Facebook. И выложила фото того, что обнаружила в квартире.


Фото Geevee Snow, Facebook

Джеви вернулась в квартиру и нашла пьяную в хлам уборщицу прямо на полу. Вторая благоразумно успела скрыться.


Фото Geevee Snow, Facebook

Фото Geevee Snow, Facebook

Хозяйка жилья вызвала полицию. К моменту, когда полицейские прибыли, уборщица очухалась, достала мороженое из холодильника и уселась на диван перекусить.


Фото Geevee Snow, Facebook

Кстати, полиция не стала задерживать дебоширку. А в клининговой компании владелице разгромленной квартиры пояснили: у одной из сотрудниц просто были семейные проблемы. Ее после 19-летнего брака бросил муж, а в день, когда она убирала эту квартиру, ей сообщили, что ее дочь-подросток беременна. Поэтому и перебрала с выпивкой. А вообще раньше в пьянстве замечена не была.

 
 
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