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В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии. Сколько составит прибавка

29.10.2018 17:28 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 ноября вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру БПМ. Со следующего месяца этот показатель вырастет до 214,21 рубля (сейчас — 213,67 рубля).


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме того, с 1 ноября увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

Вид пенсии или надбавки в % от БПМ с 1 ноября до 1 ноября
минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты

25% БПМ + доплата в 20% средней зарплаты

 216,03 207,43
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 110 235,63 235,04
инвалидам с детства 2-й группы 95 203,50 202,99
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 85 182,08 181,62
инвалидам 3-й группы 75 160,66 160,25
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 50 107,11 106,84

детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:

первой

второй

третьей

четвертой

 

80

85

95

110

 

171,37

182,08

203,50

235,63

 

170,94

181,62

202,99

235,04
  в %
от минимальной пенсии по возрасту		    

доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:

75 лет

80 лет

 

75%

100%

 

40,16

53,55

 

40,07

53,42

Напомним, в Беларуси с 1 ноября также повышают трудовые пенсии — в среднем на 5,3%. В результате перерасчета средний размер трудовых пенсий вырастет до 388,1 рубля, а средний размер пенсии по возрасту — до 393,96 рубля, прогнозируют в Минтруда.

Ранее трудовые пенсии в Беларуси в этом году повышали дважды — с 1 августа и 1 мая. «В среднем пенсии были повышены на 5,3% и на 10% соответственно, — отмечают в Минтруда. — В результате произведенных в 2018 году перерасчетов трудовые пенсии вырастут на 22%».

Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил, что правительство готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. По его словам, если оно будет поддержано, то рост пенсий в 2018 году станет рекордным — они вырастут более чем на 20%.

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В Беларуси с 1 ноября вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру БПМ.
 
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