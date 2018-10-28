В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии. Сколько составит прибавка

В Беларуси с 1 ноября вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру БПМ. Со следующего месяца этот показатель вырастет до 214,21 рубля (сейчас — 213,67 рубля).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Кроме того, с 1 ноября увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.

Вид пенсии или надбавки в % от БПМ с 1 ноября до 1 ноября минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты 25% БПМ + доплата в 20% средней зарплаты 216,03 207,43 социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства 110 235,63 235,04 инвалидам с детства 2-й группы 95 203,50 202,99 инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца 85 182,08 181,62 инвалидам 3-й группы 75 160,66 160,25 лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60 50 107,11 106,84 детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья: первой второй третьей четвертой 80 85 95 110 171,37 182,08 203,50 235,63 170,94 181,62 202,99 235,04 в %

от минимальной пенсии по возрасту доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим: 75 лет 80 лет 75% 100% 40,16 53,55 40,07 53,42

Напомним, в Беларуси с 1 ноября также повышают трудовые пенсии — в среднем на 5,3%. В результате перерасчета средний размер трудовых пенсий вырастет до 388,1 рубля, а средний размер пенсии по возрасту — до 393,96 рубля, прогнозируют в Минтруда.

Ранее трудовые пенсии в Беларуси в этом году повышали дважды — с 1 августа и 1 мая . «В среднем пенсии были повышены на 5,3% и на 10% соответственно, — отмечают в Минтруда. — В результате произведенных в 2018 году перерасчетов трудовые пенсии вырастут на 22%».

Ранее премьер-министр страны Сергей Румас заявил , что правительство готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. По его словам, если оно будет поддержано, то рост пенсий в 2018 году станет рекордным — они вырастут более чем на 20%.