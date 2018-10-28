В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии. Сколько составит прибавка

В Беларуси с 1 ноября вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые привязаны к размеру БПМ. Со следующего месяца этот показатель вырастет до 214,21 рубля (сейчас — 213,67 рубля).
Кроме того, с 1 ноября увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.
Минимальные трудовые и социальные пенсии пересматривают раз в квартал, они меняются вместе с бюджетом прожиточного минимума.
Вид пенсии или надбавки
в % от БПМ
с 1 ноября
до 1 ноября
минимальная пенсия по возрасту с учетом доплаты в размере 20% от средней зарплаты
25% БПМ + доплата в 20% средней зарплаты
216,03
207,43
социальная пенсия инвалидам 1-й группы, в том числе инвалидам с детства
110
235,63
235,04
инвалидам с детства 2-й группы
95
203,50
202,99
инвалидам 2-й группы (кроме инвалидов с детства), детям в случае потери кормильца
85
182,08
181,62
инвалидам 3-й группы
75
160,66
160,25
лицам, достигшим возраста: мужчины — 65 лет, женщины — 60
50
107,11
106,84
детям-инвалидам до 18 лет при степени утраты здоровья:
первой
второй
третьей
четвертой
80
85
95
110
171,37
182,08
203,50
235,63
170,94
181,62
202,99
235,04
в %
от минимальной пенсии по возрасту
доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам, достигшим:
75 лет
80 лет
75%
100%
40,16
53,55
40,07
53,42
Напомним, в Беларуси с 1 ноября также повышают трудовые пенсии — в среднем на 5,3%. В результате перерасчета средний размер трудовых пенсий вырастет до 388,1 рубля, а средний размер пенсии по возрасту — до 393,96 рубля, прогнозируют в Минтруда.
Ранее трудовые пенсии в Беларуси в этом году повышали дважды — с 1 августа и 1 мая. «В среднем пенсии были повышены на 5,3% и на 10% соответственно, — отмечают в Минтруда. — В результате произведенных в 2018 году перерасчетов трудовые пенсии вырастут на 22%».
Ранее премьер-министр страны Сергей Румасзаявил, что правительство готовит предложение о повышении пенсий еще на 5%. По его словам, если оно будет поддержано, то рост пенсий в 2018 году станет рекордным — они вырастут более чем на 20%.