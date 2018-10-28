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Что известно о секретных комплексах "Самарканд", которые Россия разместит в Беларуси?

29.10.2018 17:20 — Разное | Tut.by  
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На днях стало известно, что российские военные разместят новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на стратегических направлениях, в том числе в Калининградской области и Беларуси. 42.TUT.BY собрал всю доступную информацию про возможности этой секретной системы РЭБ.

Что за комплексы

Комплексы «Самарканд» поступят на вооружение в/ч 49 390. Под этим обозначением скрывается 43-й узел связи ВМФ России «Вилейка». Он расположен в 10 км к западу от города Вилейка в Минской области.

Статус объекта определен российско-белорусским соглашением от 6 января 1995 года, согласно которому узел связи «Вилейка» и радиолокационная станция «Волга» вместе с земельными участками передаются на 25 лет России в безвозмездное пользование.

За разработку систем РЭБ в России отвечает концерн «Радиоэлектронные технологии». И если о других его разработках — системах «Красуха-2», «Ртуть-БМ» или «Борисоглебск» — в интернете есть данные, то о «Самарканде» ничего неизвестно. Пока нет данных ни о его внешнем виде, ни о характеристиках.

Для чего предназначена

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что РЭБ «Самарканд» могут глушить и нарушать системы связи. Под воздействие комплекса попадают радиолокационные комплексы, самолеты-разведчики и спутники.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Минобороны России

«Самарканд» будет создавать для них помехи, когда они попытаются установить местоположение определенных объектов. Комплексы работают и против GPS-навигации, путая координаты.

Военный аналитик называет «Самарканд» системой подавления. По его словам, всё, что входит в зону действия этой системы, лишает противника возможности использовать связь, любую электронную аппаратуру, прицелы, системы наведения. В итоге враг становится «слепым и глухим».

Почему Беларусь?

Эксперт по радиоэлектронной разведке, главный редактор сайта подводников «Автономка», капитан-лейтенант запаса Александр Викторов считает, что выбор нашей страны и Калининградской области обусловлен тем, что полеты иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников проходят в непосредственной близости от границы России.

Во время полетов иностранные разведчики снимают различную телеметрическую информацию: о частотах комплексов ПВО, о военных аэродромах и другую информацию, способную повлиять на ход боевых действий.

Викторов считает, что «Самарканд» сделает невозможным сбор такой информации или сильно затруднит его.

В чем еще опасность для противника?

Сейчас в иностранных армиях активно внедряется концепция сетецентрической войны. Она основана на усилении боевых возможностей перспективных формирований в современных войнах и вооруженных конфликтах за счет объединения участников военных (боевых) действий в единую сеть.


Снимок носит иллюстративный характер. Изображение: YouTube

По словам Алексея Леонкова, американские военные уже разделили войска по сетевому принципу: сеть разведки, управления и связи, ударных средств, обеспечения и личного состава.

«Все эти сети взаимодействуют на цифровом уровне. Существует поле военного интернета по передаче данных средств разведки, показаний датчиков, целеуказаний ударным средствам. Все это работает в автоматическом режиме», — рассказал эксперт газете «Взгляд». — То есть современные войска становятся все более зависимыми от электроники, что повышает значение РЭБ.

Таким образом, при включенных системах РЭБ командные штабы противника могут потерять связь с войсками, ударные средства не получат вовремя целеуказание, а разведка будет передавать информацию о ложных целях.

Читайте также: СМИ: Американские военные могут определять местоположение российских подлодок

 
 
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Все, что входит в зону действия этой системы, лишает противника возможности использовать связь.
 
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