Сукнамай была одной из сотрудниц футбольного клуба. В 2005 году она заняла второе место в отборочном туре конкурса «Мисс Вселенная» среди соотечественниц. Тогда же она стала обладательницей титула «Мисс Фотогеничность».









Полиция официально подтвердила гибель всех пятерых, находившихся на борту: миллионера Вичая Шриваддханапрабхи, двух его сотрудников Нурсары Сукнамай и Кавепорна Пунпарэ (Kaveporn Punpare), пилота Эрика Сваффера (Eric Swaffer) и его девушки Изабелы Розы Лечович (Izabela Roza Lechowicz), которая выполняла роль пилота-инструктора.





Вертолет разбился 27 октября сразу после матча Английской премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм».





Свидетели происшествия утверждают, что он по традиции поднялся в воздух прямо с футбольного поля. Через несколько мгновений по неустановленной причине пилот потерял контроль над управлением, вертолет начал бесконтрольно вращаться в воздухе и упал на автомобильную парковку, расположенную неподалеку от стадиона King Power.