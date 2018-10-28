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Вместе с владельцем "Лестера" погибла тайская королева красоты

29.10.2018 16:54 — Разное | Партизан  
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Бывшая тайская модель Нурсара Сукнамай (Nusara Suknamai) разбилась во время крушения вертолета владельца футбольного клуба «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сукнамай была одной из сотрудниц футбольного клуба. В 2005 году она заняла второе место в отборочном туре конкурса «Мисс Вселенная» среди соотечественниц. Тогда же она стала обладательницей титула «Мисс Фотогеничность».


Полиция официально подтвердила гибель всех пятерых, находившихся на борту: миллионера Вичая Шриваддханапрабхи, двух его сотрудников Нурсары Сукнамай и Кавепорна Пунпарэ (Kaveporn Punpare), пилота Эрика Сваффера (Eric Swaffer) и его девушки Изабелы Розы Лечович (Izabela Roza Lechowicz), которая выполняла роль пилота-инструктора.

Вертолет разбился 27 октября сразу после матча Английской премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм». 

Свидетели происшествия утверждают, что он по традиции поднялся в воздух прямо с футбольного поля. Через несколько мгновений по неустановленной причине пилот потерял контроль над управлением, вертолет начал бесконтрольно вращаться в воздухе и упал на автомобильную парковку, расположенную неподалеку от стадиона King Power.

 
 
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Бывшая тайская модель Нурсара Сукнамай (Nusara Suknamai) разбилась во время крушения вертолета владельца футбольного клуба «Лестер» Вичая Шриваддханапрабхи. Об этом...
 
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