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На могиле исследователя сталинских репрессий Леонида Морякова установили памятник
Сегодня, в день памяти жертв сталинских репрессий, на Западном кладбище Минска состоялось открытие памятника на могиле исследователя сталинского террора Леонида Морякова.
Выступило руководство ОО «Союз белорусских писателей», поэты, прозаики, общественные деятели, создатель памятника — скульптор Игорь Засимович.
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Сегодня, в день памяти жертв сталинских репрессий, на Западном кладбище Минска состоялось открытие памятника на могиле исследователя сталинского террора Леонида...
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