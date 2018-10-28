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Министерство промышленности реформируют

29.10.2018 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Министерство промышленности реформируют

фото: Sputnik Беларусь

Министерство промышленности Беларуси будет реформировано, рассматривается два варианта его преобразования, заявил министр экономики Дмитрий Крутой, представляя парламентариям программу действий правительства на 2019-2020 годы.

«Назрела необходимость реформирования этой структуры», - сказал Дмитрий Крутой, отметив малочисленный кадровый состав Минпрома, который должен курировать работу 226 крупных промпредприятий, пишет Интерфакс.

По его словам, в правительстве рассматривается два основных варианта реформирования ведомства.

Первый вариант предусматривает создание  министерства промышленной политики, которое будет определять направления развития промышленного комплекса в целом, а не только машиностроительных предприятий. При этом предполагается разделение функций регулятора и собственника.

Второй вариант предусматривает «создание на базе Минпрома госкорпорации, и здесь активно изучается китайский опыт», сказал министр.

Он подчеркнул, что конечной целью реформирования Минпрома является повышение эффективности промышленного комплекса.

 
 
 
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Министерство промышленности Беларуси будет реформировано, рассматривается два варианта его преобразования, заявил министр экономики Дмитрий Крутой, представляя...
 
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