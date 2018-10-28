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В Национальный художественный музей впустят за два рубля
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Национальный художественный музей традиционно устравает «льготный день» в последнюю среду месяца. В этот раз она выпала на 31 октября. Но в этот день музей проработает с 11 до 16 часов, поэтому администрация решила добавить ещё день − 7 ноября.
Две среды подряд в художественный музей можно будет прийти за два рубля вместо обычных семи. 7 ноября рабочий день закончится в 19:00.
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Национальный художественный музей традиционно устравает «льготный день» в последнюю среду месяца. В этот раз она выпала на 31 октября. Но в этот день музей...
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