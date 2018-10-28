В Национальный художественный музей впустят за два рубля

Национальный художественный музей традиционно устравает «льготный день» в последнюю среду месяца. В этот раз она выпала на 31 октября. Но в этот день музей проработает с 11 до 16 часов, поэтому администрация решила добавить ещё день − 7 ноября.

Две среды подряд в художественный музей можно будет прийти за два рубля вместо обычных семи. 7 ноября рабочий день закончится в 19:00.

На что прийти посмотреть

Выставка «Памяти Минского гетто». Посвящена 75-летию ликвидации Минского гетто во время Второй мировой войны;



Выставка «Фотообразы и материалы: японская гравюра 1970-х годов». Работы 14 художников, которые серьёзно повлияли на развитие искусства гравюры в современном искусстве Японии. 1970-е называют «золотым веком» японской графики;

Выставка живописи, графики и скульптуры «Вселенная Язепа Дроздовича». Посвящена 130-летию художника;

Выставка «Армянская палитра» с работами современных армянских художников. Закроется 6 ноября, так что поспешите.