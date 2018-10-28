Из-за непотушенных сигарет в Островецком районе едва не сгорел дом

Сообщение о пожаре в службу 101 поступило от местной жительницы. В агрогородке Рымдюны Островецкого района горел деревянный дом.

На момент пожара 48-летнего хозяина в доме не было. Мужчина рассказал, что находился в соседней деревне на подработке. С его слов, накануне происшествия он принимал гостей. Разошлись ближе к утру. Компания оставила после себя, видимо, непотушенные сигареты.

– Спасателям удалось не допустить распространения огня по всему жилищу. Огнем повреждена комната, закопчены стены и потолок, сгорела кровать, – сообщили в областном управлении МЧС.













К счастью, никто не пострадал. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. На полу в комнате обнаружили множество окурков.