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Из-за непотушенных сигарет в Островецком районе едва не сгорел дом

29.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сообщение о пожаре в службу 101 поступило от местной жительницы. В агрогородке Рымдюны Островецкого района горел деревянный дом. 
 
На момент пожара 48-летнего хозяина в доме не было. Мужчина рассказал, что находился в соседней деревне на подработке. С его слов, накануне происшествия он принимал гостей. Разошлись ближе к утру. Компания оставила после себя, видимо, непотушенные сигареты. 
 
– Спасателям удалось не допустить распространения огня по всему жилищу. Огнем повреждена комната, закопчены стены и потолок, сгорела  кровать, – сообщили в областном управлении МЧС.
 
Из-за непотушенных сигарет в Островецком районе едва не сгорел дом
Из-за непотушенных сигарет в Островецком районе едва не сгорел дом
Из-за непотушенных сигарет в Островецком районе едва не сгорел дом
 
 К счастью, никто не пострадал. Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. На полу в комнате обнаружили множество окурков.
 
 
 
 
 
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Сообщение о пожаре в службу 101 поступило от местной жительницы. В агрогородке Рымдюны Островецкого района горел деревянный дом.
 
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