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Анастасия Ванеева из Сморгони задала вопрос Президенту Республики Беларусь, а в ответ получила приглашение на Главную ёлку страны
29.10.2018 — Разное | Светлы шлях
29 октября актив БРСМ принял участие во встрече с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, которая прошла во Дворце Независимости в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ. Среди гостей этого мероприятия была и Анастасия Ванеева из Сморгони. Главе государства она задала вопрос о том, есть ли у него семейные новогодние традиции.
Александр Лукашенко пригласил нашу землячку на новогоднее музыкальное представление «Главная ёлка страны», которое проходит в период рождественских каникул во Дворце Республики, пообещав ей, что она будет сидеть рядом с ним. По мнению Главы государства, это хорошая традиция - приглашать талантливых детей на новогодний праздник.
В конце нашей беседы Анастасия Ванеева рассказала о впечатлениях, которые на нее произвела встреча с Президентом. По ее словам, мероприятие прошло в домашней обстановке, а от самой встречи у нее остались только теплые воспоминания.
Анастасия ВАНЕЕВА вместе со своим преподавателем Ольгой ГРАГОВСКОЙ.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото из архива газеты «Светлы шлях».
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Анастасия Ванеева из Сморгони задала вопрос Президенту Республики Беларусь, а в ответ получила приглашение на Главную ёлку страны
29 октября актив БРСМ принял участие во встрече с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, которая прошла во Дворце Независимости в рамках...
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