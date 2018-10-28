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Анастасия Ванеева из Сморгони задала вопрос Президенту Республики Беларусь, а в ответ получила приглашение на Главную ёлку страны

29.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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29 октября актив БРСМ принял участие во встрече с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, которая прошла во Дворце Независимости в рамках празднования 100-летия ВЛКСМ. Среди гостей этого мероприятия была и Анастасия Ванеева из Сморгони. Главе государства она задала вопрос о том, есть ли у него семейные новогодние традиции.

- Александр Лукашенко удивился, так как другие участники встречи, по моему мнению, задавали более серьезные вопросы, - делится с нами деталями встречи Анастасия Ванеева. – Он сказал, что у него нет новогодних традиций, так как в период новогодних праздников у него очень напряженный рабочий график. «Только успеваю выпить чашку чая, съесть кусок торта и ложку оливье», - с юмором ответил Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко пригласил нашу землячку на новогоднее музыкальное представление «Главная ёлка страны», которое проходит в период рождественских каникул во Дворце Республики, пообещав ей, что она будет сидеть рядом с ним. По мнению Главы государства, это хорошая традиция -  приглашать талантливых детей на новогодний праздник.

- Я очень обрадовалась этому приглашению. Обязательно поеду в Минск. В свою очередь, я пригласила Александра Григорьевича к нам в Сморгонь на концерт, но он сказал, что не сможет приехать. Также он добавил, что если бы была такая возможность, то обязательно приехал бы.

В конце нашей беседы Анастасия Ванеева рассказала о впечатлениях, которые на нее произвела встреча с Президентом. По ее словам, мероприятие прошло в домашней обстановке, а от самой встречи у нее остались только теплые воспоминания.

Анастасия Ванеева из Сморгони задала вопрос Президенту Республики Беларусь, а в ответ получила приглашение на Главную ёлку страны

Анастасия ВАНЕЕВА вместе со своим преподавателем Ольгой ГРАГОВСКОЙ.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото из архива газеты «Светлы шлях».

 
Теги: Минск
 
 
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29 октября актив БРСМ принял участие во встрече с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, которая прошла во Дворце Независимости в рамках...
 
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