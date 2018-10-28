Беларусь рассчитывает на снижение стоимости российского госкредита на строительство АЭС - министр экономики

Беларусь продолжает на экспертном уровне переговоры с российской стороной по снижению стоимости госкредита РФ, ранее выделенного на строительство белорусской АЭС, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой в ходе заседания парламентской комиссии в понедельник в Минске.

"С Россией идут переговоры по снижению стоимости кредита на строительство АЭС и увеличению его сроков. Планируется до конца года эти переговоры завершить", - сказал Д.Крутой.

Министр пояснил, что белорусская сторона инициирует такие переговоры с учетом "срыва сроков строительства и переноса ввода АЭС по вине российской стороны".

Д.Крутой отметил, для белорусской стороны актуальность снижения стоимости российского госкредита объясняется непосредственным влиянием инвестиционной составляющей на конечную стоимость вырабатываемой на АЭС электроэнергии для потребителей. "В конечном тарифе инвестиционная составляющая складывается на уровне 40%", - сказал министр.

При этом белорусские власти намерены стимулировать внутреннее потребление электроэнергии с учетом ввода АЭС, в том числе путём снижения тарифов. По словам Д.Крутого, в связи с этим "новые условия по кредиту позволят акцептовать новые тарифы по населению" на уровне главы государства.

Как ранее заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, вопрос о снижении ставки по кредиту на строительство БелАЭс был затронут им на переговорах с президентом России Владимиром Путиным 21 сентября в Сочи. В частности, по словам белорусского лидера, в связи со срывом срока строительства БелАЭС по вине российской стороны Минск рассчитывает на снижение ставки по кредиту.

"Коль сроки были сорваны, мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее. Это примерно до 3%", - сказал А.Лукашенко на совещании по итогам визита в РФ.

По его словам, предложение белорусской стороны не вызвало отторжения. "Отторжения никакого. Надо просто доработать этот вопрос. И я думаю, что мы можем решить этот вопрос в том ключе, в котором я сказал", - сказал президент.

"Пока откладывается запуск первого блока аж на год (пуск запланирован в ноябре 2019 года - ИФ). Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо", - подчеркнул А.Лукашенко.

Белорусская АЭС строится по типовому российскому проекту ВВЭР-1200 поколения "3+" вблизи Островца (Гродненская область). Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020-м. Первая поставка ядерного топлива на станцию запланирована до конца 2018 года. Условиями генерального контракта на сооружение предусмотрена поставка топлива производства "ТВЭЛ" на каждый энергоблок.

В июле бывший вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщал, что запуск первого энергоблока строящейся БелАЭС запланирован на конец июля 2019 года, вывод блока на проектную мощность 1200 МВт состоится в декабре того же года.

В соответствии с проектом, ввод первого энергоблока БелАЭС планировался на ноябрь 2018 года. Перенос срока ввода энергоблока ообусловлен тем, что "в 2016 году при перемещении уронили корпус реактора, генподрядчик заменил его безо всяких оговорок", говорил В.Семашко.

Бывший вице-премьер Беларуси тогда подтвердил планы по запуску второго энергоблока с 1 июля 2020 года.

В июле 2016 года при проведении такелажных работ в ходе тренировочной установки реактора 330-тонный агрегат упал с высоты 2-4 метра. Новый корпус реактора поступил в Беларусь в декабре 2016 года.

В 2012 году заключено межправительственное белорусско-российское соглашение, предусматривающее предоставление Минску госкредита на сумму до $10 млрд для финансирования до 90% стоимости контрактов с генподрядчиком.

По данным Минфина Беларуси, Минск в 2018 году привлечет $1,3 млрд средств госкредита России на строительство БелАЭС, в том числе $0,9 млрд во втором полугодии.

По данным ведомства, на 1 июля 2018 года по экспортному кредиту правительства РФ для строительства Белорусской АЭС выбрано $3 млрд.

Освоение кредитных средств в 2019-2020 годах будет обусловлено ходом выполнения контракта между РУП "Белорусская АЭС" и ЗАО "Атомстройэкспорт" и ожидается в объеме порядка $2,5 млрд.

Таким образом, на конец 2020 года привлечение средств российского госкредита на строительство БелАЭС может составить $6,4 млрд.