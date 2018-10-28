Правительство намерено обеспечить рост средней зарплаты до Br1100 в декабре 2019 года - министр экономики

Правительство Беларуси прогнозирует рост средней зарплаты до Br1100 в декабре 2019 года, сообщил министр экономики Дмитрий Крутой, представляя в понедельник на парламентской комиссии проект программы действий правительства на 2019-2020 годы.

"В следующем году средняя по году зарплата составит Br1025, в декабре 2019 года - Br1100", сказал министр.

Он также сообщил, что по оценке правительства, в IV квартале текущего года средняя зарплата составит Br1000. В результате средняя по году зарплата сложится на уровне Br938.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в течение ряда лет неоднократно поручал правительству обеспечить и поддерживать среднюю зарплату в стране на уровне $500 в эквиваленте. В последнее время поручение президента озвучивается в белорусских рублях с учетом проводимой дедолларизации национальной экономики.

Средняя зарплата в сентябре 2018 года составила Br963,6. По сравнению с августом текущего года она снизилась на Br24, или на 2,4%. По сравнению с декабрем 2017 года средняя зарплата номинально уменьшилась на 3,2%. В течение предыдущих 8 месяцев уровень средней зарплаты демонстрировал последовательный рост.