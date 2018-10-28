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Стартовал новый сезон Belarus Fashion Week

29.10.2018 16:21 — Разное | Интерфакс  
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7 ноября в Минске начнется Belarus Fashion Week – главное профессиональное событие в модной индустрии Беларуси. Отметим, что на Неделе моды будут демонстрироваться только новые коллекции сезона весна-лето 2019 от ведущих fashion-брендов страны и дизайнерских марок одежды.

Стартовал новый сезон Belarus Fashion Week

Официальный визажист - компания Mary Kay®, официальный партнер - компания HUAWEI.

Партнеры: poshschool.by и Loreal professionnel.

Belarus Fashion Week - это модное мероприятие, которое за восемь лет существования стало самым авторитетным fashion-форумом страны. Цель - популяризировать и продвигать белорусских производителей дизайнерской одежды на переполненном fashion-рынке как в Беларуси, так и за рубежом. В этом сезоне мы увидим новые коллекции: Ton-in-Ton, Natalia Korzh, Vita Gordievska, NELVA,  Devur/Femme, Larisa Balunova, VOLHA, T. Efremova, Totti Swimwear, Nariman Grigoryan,  Marco Rambaldi, Male.Me & Makey (аксессуары).

Kids’ Fashion Day в рамках Belarus Fashion Week - показы детской моды пройдут 7 ноября. Ведущие белорусские производители детской одежды и аксессуаров представят на подиуме свои новые коллекции для самых требовательных клиентов, которым важен не только стиль, но и комфорт. Дизайнеры подскажут родителям, как помочь своим детям создать гармоничные образы для любого повода. В этом сезоне свои коллекции представят такие бренды и дизайнеры как Bell Bimbo, STILNYASHKA, MUGAKO, Марина и София Бонифатьевы, Даная, ТМ ФРАНТишка, Forever Young, Next, Mothercare, Falkovich, Said Shah, Aristocrat Kids, LEYA.ME, Veronika Kanashevich, DVDESIGN, Mini Angeli, Юлия Безлюдова, Юлия Кутепова и Тома Прокофьева.

Янина Гончарова, руководитель РОО "Белорусская палата моды": "Belarus Fashion Week - это важное событие для всех участников белорусской индустрии моды - частных авторов и fashion-компаний. Каждые полгода дизайнеры, которые не боятся показывать свои новые идеи профессионалам, демонстрируют коллекции широкой аудитории. Belarus Fashion Week больше чем fashion-мероприятие. Это проект, объединяющий бизнес, культуру и социально значимые темы. И не важно, идет ли речь о крупных модных брендах или маленьких - каждый из них играет роль в имидже страны, будь то "встреча" с клиентом в интернете или, к примеру, на международной выставке. Фото- и видеоматериалы, сделанные во время Недели моды, необходимы СМИ, стилистам, блогерам, чтобы планировать работу в новом сезоне, и, конечно, клиентам дизайнеров".

Особое внимание в предстоящем сезоне уделяется социальным инициативам РОО "Белорусская палата моды". К примеру, проект "Новые возможности" - работа людей с инвалидностью над созданием коллекции одежды (БелаАпдиМИ). “Новые возможности” – fashion-проект, призванный дать шанс людям с инвалидностью проявить себя в сфере моды. РОО "Белорусская палата моды" и ОО "Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам" объединили усилия дизайнеров и людей с инвалидностью для создания коллекции одежды, которая будет представлена на Неделе моды в Беларуси 8 ноября в 16:00. О том, для кого эта одежда, что вдохновляет ее создателей и сколько будут стоить вещи, поговорили на пресс-конференции 26 июля в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

Показ итальянского дизайнера Marco Rambaldi - при поддержке посольства Италии - пройдет с участием "возрастных" моделей 8 ноября в 17:00. В fashion-шоу примут участие как профессиональные, так и возрастные модели. Эстетика бренда Marco Rambaldi построена на столкновении двух миров: консервативной итальянской буржуазии 70-х годов и бунтующей культуры XXI века. Конфликт двух поколений дизайнер сравнивает с журнальным столиком, на котором модные глянцевые журналы из 70-х соседствуют с современными малотиражными панк изданиями. В показах и лукбуках бренда участвуют возрастные модели. 

В рамках Belarus Fashion Week нового сезона Белорусская палата моды презентует новый проект Ethical Fashion Show, на котором будут презентованы коллекции дизайнеров, членов Белорусской палаты моды, которые работают с темой сохранения национальных особенностей производства одежды и создают изделия из натуральных материалов. Это одежда, которая в современной интерпретации транслирует информацию о нашем культурном наследии, традициях белорусского ремесла, ценности ручной работы и экологичности материалов.  Участниками показа станут дизайнеры Полина Картовицкая и Лариса Степанова (Historia Naturalis),Екатерина Кабанова (POETKA),  Наталья Кострома-Андреюк, Анастасия Васюченко (KANVA), Наташа Досько и Рита Лазаревич (Lokon-kokon). Показ пройдет 9 ноября в 17:00.

При поддержке РОО "Белорусская палаты моды" состоится показ успешных стилистов страны See Now & Buy Now. Показ дает возможность и старт для начинающих стилистов в сфере fashion-индустрии и возможность сотрудничества с pr-агентством "Открытый подиум", а также ведущими fashion-компаниями страны. See Now & Buy Now - это показ стилистов, взгляд на современную моду. Показ пройдет 7 ноября в 21.00

"Сегодня нас окружает масса предложений от дизайнеров и брендов, которые производят интересную, а главное качественную одежду. Разобраться бывает сложно и тем более сделать правильный выбор, если ты не представляешь изделие в своем гардеробе. Согласитесь, совершить покупку проще, когда ты видишь идеальный образ, над которым поработал стилист, и у покупателя срабатывает желание купить именно в таком варианте, в котором мы видим на страницах каталога или на витрине. Показ стилистов поможет покупателям собрать готовый образ от белорусских производителей, не бояться миксовать бренды и разных дизайнеров в одном образе," – рассказала Янина Гончарова, председатель РОО "Белорусская палата моды", руководитель Belarus Fashion Week.

Ежедневные Fashion Talks by HUAWEI- это возможность подискутировать на актуальные темы моды с лидерами мнений: фотографы, продюсеры, дизайнеры, стилисты. Спикеры поделятся своим опытом в сфере моды и ответят на вопросы слушателей.

Оnline-трансляции показов будут доступны на сайте www.bfw.by. Кроме того, показы Недели моды будут транслироваться на международных телеканалах.

Аккредитация на сайте www.bfw.by.

Организаторы – Агентство PR и коммуникаций "Открытый подиум", РОО "Белорусская палата моды".

Место проведения: Национальный Выставочный Центр "БелЭкспо"

Информационные партнеры: Женский Журнал, ICON, Культ, Большой, lady.tut.by, Interfax.by, Город Женщин, The Village.me ,  Modalive.by,  Relax.by, ОНТ телеканал, ID Fashion TV

 
Теги: Минск
 
 
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7 ноября в Минске начнется Belarus Fashion Week – главное профессиональное событие в модной индустрии Беларуси. Отметим, что на Неделе моды будут демонстрироваться только...
 
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