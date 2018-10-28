Экономист Леонид Заико: В Беларуси - тяжелый случай



Леонид Заико. Фото: belgazeta.by

Всемирный экономический форум (ВЭФ) считает, что человечество вошло в новую стадию своего развития. Четвертая промышленная революция стала реальностью для миллионов людей во всем мире. Открываются новые возможности для человека, бизнеса и правительства. Новые технологии рвут в ошметки старый промышленный и финансовый уклад. Еще пока люди, но уже на горизонте вырисовываются гуманоиды с заметными вкраплениями искусственного интеллекта.Еще дымят трубы традиционных заводов и фабрик, но уже на подходе мощные центры 3D-принтинга. Пока еще живы бумажные носители, но виртуальная и усиленная реальность вкупе с прорывными способами передачи данных грозят отправить их в пыльный сундук истории. Надо учиться конкурировать по-новому. Со старыми идеями, институтами, кадрами и матрицами делать это невозможно. Надо учиться периодически встряхивать себя, чтобы тебя не обогнали резвые, умные, гибкие конкуренты.Об этомзаявил руководитель аналитического центра «Стратегия»- «Человеческий капитал» - термин вчерашнего дня. Мы входим в эру совокупного человеческого интеллекта - как биологического, так и искусственного. Только такое сочетание даст отличный результат.Человеческий интеллект, как алмазы, рассеян неравномерно. Если кимберлитовые трубки, где сосредоточены запасы алмазов, находятся в ЮАР, то кимберлитовые трубки интеллекта могут находиться в Беларуси. Спокойно, без воплей и криков, мы можем сформировать ударные интеллектуальные танковые колонны из айтишников, робототехников и 3D-шников. И получим мощную подстанцию интеллекта. Будем тратить на нее деньги, не требуя результатов пару-тройку лет. Ведь невозможно требовать от беременной женщины родить ребенка через 3 месяца. Как и невозможно девяти беременным женщинам, собранным вместе, родить ребенка через месяц. Совокупный интеллект - главное качество нации. Этого не понимают только дураки.Ребята из Глупенляндии дооткрывались уже до того, что их цивилизационные качества пошли на спад. Унылые, уставшие, ленящиеся работать ребята надеются, что рост экономики им обеспечат приехавшие к ним индийцы, русские, китайцы, поляки или белорусы.Пусть генералы занимаются своим любимым делом и не лезут в экономику. Считаю, что им каждый год надо дарить отделанные золотом луки, стрелы и колчаны, пистолеты да автоматы - пусть играют. Также они могут бесплатно в «танчики» поиграть. У меня давно была мысль: устроить в «танчиках» соревнования между полевыми командирами и геймерами. Боюсь, что генералы проиграют.- В Беларуси - тяжелый случай. Местные чиновники пытаются руководить всем и вся. Нам надо постепенно избавляться от всех этих указующих перстов. Предлагаю на крупных предприятиях ввести должность представителя президента. И тогда никто из областных, районных или городских начальников не сунется на предприятие.В скандинавских странах инклюзивный тип управления, то есть каждый включен в процесс управления. В советское время и мы пытались развивать такой тип управления, однако потом все остановилось. В Беларуси нужно менять структуру органов управления предприятий. Директор не должен быть единственным, кто принимает решения. Нужен еще наблюдательный совет, в который бы вошли собственники капитала, представители трудового коллектива, а также люди со стороны - ученые, экономисты и т.п., исходя из профиля предприятия. Таким образом возросла бы роль совокупного управленческого интеллекта. То есть оперативные решения принимают директора, а стратегическим планированием должен заниматься наблюдательный совет, который в курсе изменений конъюнктуры рынка, технологий и т.д. Одному директору эту ношу не потянуть - нужен мозговой штурм.- А вы бы лично хотели куда вложить деньги: в белорусскую недвижимость, купив участок земли на Шкловщине, или дать хорошее образование своим детям, отправив их учиться, например, в Берлинский университет? Думаю, что в образование.- Пусть чиновники больше слушают своих детей, смотрят, что те делают и почему. Пусть почаще приглашают на чашечку кофе ученых. И на работу к себе принимают по IQ, а не по блату.