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«Минимум два рубля за литр придется платить – это наше будущее»

Правительство Беларуси планирует внести некоторые изменения в правила уплаты дорожного налога.В частности, по словам вице-премьера, дорожный налог планируется отвязать от прохождения техосмотра, также автомобилистам дадут возможность оплачивать его помесячно, а не за весь год, как было раньше, пишетПо мнению автомобильного эксперта, такие нововведения нужно было внедрить уже давно:Нововведение, касающееся отвязки уплаты дорожного налога от прохождения техосмотра, по словам эксперта, также может не дать ожидаемого результата.подчеркивает эксперт.Дмитрий Новицкий считает, что сейчас для белорусских автомобилистов «самое печальное –это рост цен на топливо».А повышение на копейку «людей раздражает, но не вызывает желания идти на баррикады».предупреждает Дмитрий Новицкий.