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"Минимум два рубля за литр придется платить – это наше будущее"

29.10.2018 16:21 — Разное | UDF  
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Фото: "Белнефтехим"
Введение помесячного дорожного налога – это красивая полумера.

Правительство Беларуси планирует внести некоторые изменения в правила уплаты дорожного налога.

В частности, по словам вице-премьера Александра Турчина, дорожный налог планируется отвязать от прохождения техосмотра, также автомобилистам дадут возможность оплачивать его помесячно, а не за весь год, как было раньше, пишет «Салiдарнасць».

По мнению автомобильного эксперта Дмитрия Новицкого, такие нововведения нужно было внедрить уже давно:

– В идеале этот налог нужно было вбить в стоимость бензина, чтобы за маленькие и легкие машины нужно было платить меньше, а за крупные внедорожники больше, так как ущерб дороге наносится больший. А введение помесячной оплаты – это красивая полумера. В стране есть огромное количество людей, которые выезжают на дороги не каждый месяц и не каждую неделю, а им придется платить, как и всем остальным.

Нововведение, касающееся отвязки уплаты дорожного налога от прохождения техосмотра, по словам эксперта, также может не дать ожидаемого результата.

– Есть психологическая проблема: все настолько привыкли не проходить техосмотр, что сейчас тяжело вернуть все обратно. Изначально было ошибкой надеяться, что белорусы при такой низкой зарплате в стране смогут оплачивать дорожный налог, – подчеркивает эксперт.


«Минимум два рубля за литр придется платить – это наше будущее»

Дмитрий Новицкий считает, что сейчас для белорусских автомобилистов «самое печальное –это рост цен на топливо».

– Цены растут, и чувствую, мы придем к соотношению доллар за литр. Нужно готовиться, что минимум два рубля за литр придется платить – это наше будущее. Это плохая новость, так как многие люди имеют зарплату 600 рублей, даже в Минске, а в регионах о ней только мечтают. Если бы сразу подняли цену, то были бы народные волнения.

А повышение на копейку «людей раздражает, но не вызывает желания идти на баррикады».

– Если бензин будет стоить доллар за литр, то многие станут ездить реже. Это ситуация в стиле «змея укусила себя за хвост». Объясню почему: рост цены на топливо отразится на всем – стоимости продуктов, товаров. То есть все вырастет в цене. А с учетом, что в соседних странах все дешевле, мы опять попадем в неприятную историю, когда люди ездят за едой или одеждой «по соседям». Только уже не на своем автомобиле, а на общественном транспорте, – предупреждает Дмитрий Новицкий.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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