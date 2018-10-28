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Какой будет средняя зарплата в Беларуси в 2019 году?

29.10.2018 17:41 — Разное | Myfin  
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Какой будет средняя зарплата в Беларуси в 2019 году?
фото: Myfin.by
По словам министра, средняя заработная плата в будущем году должна составить 1025 рублей, а в декабре 2019 года – 1100 рублей.

Дмитрий Крутой заявил об этом на заседании комиссии по госстроительству, местному самоуправлению и регламенту, где обсуждали программу деятельности белорусского правительства на 2018-2020 годы, передает БЕЛТА.

Как сообщал Myfin.by, в сентябре номинальная начисленная средняя заработная плата работников, по данным Белстата, составила 963,6 рубля.

 
 
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