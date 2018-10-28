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Николай Лукашенко исполнил на рояле комсомольские песни

29.10.2018 17:43 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил выставку, которую специально к мероприятию организовали во Дворце Независимости. Экспозицию посвятили работе БРСМ и разделили по трем направлениям: «Беларусь – крынiца натхнення», «IТ. Креативное пространство» и «Будущее Родины строить молодым», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Лукашенко исполнил на рояле комсомольские песни

Завершилась встреча у рояля. Сын Президента Николай исполнил песни, любимые комсомольцами всех поколений.

Николай Лукашенко исполнил на рояле комсомольские песни

Александр Лукашенко спел их вместе с молодежью. Знакомые всем слова подхватили и другие гости праздника.

Николай Лукашенко исполнил на рояле комсомольские песни

Празднование столетия комсомола продолжится. В эти минуты бывшие комсомольцы и продолжатели традиций собираются во Дворце Республики на торжественное собрание и праздничный концерт.

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил выставку, которую специально к мероприятию организовали во Дворце Независимости. Экспозицию посвятили работе БРСМ...
 
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