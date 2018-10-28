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Видеофакт: Лукашенко и Кочанова вспомнили юные года и спели песню о тревожной молодости

29.10.2018 18:12 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко и Наталья Кочанова на встрече с активом БРСМ спели вместе с другими участниками съезда песню Александры Пахмутовой «О тревожной молодости».

 При исполнении этой советской песни о жизни советских комсомольцев 20-х годов за фортепиано сидел Николай Лукашенко.

 Примечательно, что данная песня также является неофициальным гимном МЧС России, сообщает Наша нива.



 
 
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Александр Лукашенко и Наталья Кочанова на встрече с активом БРСМ спели вместе с другими участниками съезда песню Александры Пахмутовой «О тревожной молодости».
 
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