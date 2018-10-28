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Воздух в Минске станет чище? Банкротится легендарный радиаторный завод
ОАО «Минский завод отопительного оборудования» (в народе — радиаторный завод) банкротится.
Заявление в Экономический суд города Минска подало ОАО «БПС-Сбербанк». Предприятие должно банку 26,5 млн рублей.
Суд установил защитный период до 28 ноября 2018 года.
Редакция
По данным на конец 2017 года у предприятия было 2189 акционеров. Из них — 2185 физлиц (6 нерезидентов Беларуси) и 4 юрлица (2 нерезидента). Доля государства — более 35,8%.
Просроченная кредиторская задолженность выросла. В 2016 году было около 12,5 млн рублей, в 2017-м — 14,9 млн.
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ОАО «Минский завод отопительного оборудования» (в народе — радиаторный завод) банкротится.
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