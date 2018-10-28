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Воздух в Минске станет чище? Банкротится легендарный радиаторный завод

29.10.2018 18:06 — Разное | Партизан  
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ОАО «Минский завод отопительного оборудования» (в народе — радиаторный завод) банкротится.

Заявление в Экономический суд города Минска подало ОАО «БПС-Сбербанк». Предприятие должно банку 26,5 млн рублей.

Суд установил защитный период до 28 ноября 2018 года.

Редакция Office Life не располагает сведениями о финансовом положении компании по данным на 2018 год. Но известно, что по итогам 2017-го убытки превысили 8,4 млн рублей, а в 2016 году они составили более 10,1 млн. Коллектив предприятия уменьшился: с 1181 человека на конец 2016-го до 933 человек на конец 2017-го.

По данным на конец 2017 года у предприятия было 2189 акционеров. Из них — 2185 физлиц (6 нерезидентов Беларуси) и 4 юрлица (2 нерезидента). Доля государства — более 35,8%.

Просроченная кредиторская задолженность выросла. В 2016 году было около 12,5 млн рублей, в 2017-м — 14,9 млн.

 
Теги: Минск
 
 
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ОАО «Минский завод отопительного оборудования» (в народе — радиаторный завод) банкротится.
 
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