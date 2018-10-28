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Турецкий недолет. Как брестская турфирма "кинула" туристов…

29.10.2018 18:00 — Разное | Партизан  
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Свете Яковлевой и Насте Андреевой* захотелось продлить лето. Где еще в начале октября можно ухватить летнего солнца и курортного настроения? В Турции, где в середине осени на пик популярности выходит «бархатный сезон».

«ВКонтакте» нашли молодую, но успевшую ярко засветиться в соцсетях туристическую фирму и заказали тур. Выбор пал на недорогой отдых с вылетом из Львова с известным украинским туроператором Join UP. Всего в компании оказалось четверо - трое взрослых и один ребенок.

20 июля в кассу турфирмы была внесена сумма за бронирование в размере 30 процентов. За месяц до вылета стоимость 4-х туров оплатили полностью - белорусскими рублями в эквиваленте 1645 долларов. Вылет был назначен на 5 октября, за день до этого брестчанам должен быть предоставлен бесплатный трансфер до Львова.

3 октября в семье Яковлевых-Андреевых поселилось чемоданное настроение - все же скоро к морю, к ласковой волне... Но и зрело тревожное чувство - интуиция выхватывала из действительности моменты, которые заставляли будущих курортников волноваться. 

Вот почему-то с утра 3 октября никому не поступил звонок из турфирмы. Это было неприятно, и девушки начали набирать начальницу сами. Телефон вел себя подозрительно: абонент то был «временно недоступен», то прятался за короткими гудками, то уходил в глухой ряд пропущенных звонков. 

Света и Настя наперебой барабанили в турфирму звонками и SMS, но дама не отвечала. Тогда напрямую набрали номер туроператора Join UP, где менеджер сообщила, что их заявление отклонено. По какому праву?! Этого представитель туроператора сказать не могла.

Утром 4-го октября, в день обещанного выезда во Львов, начальница брестского турагентства все же отозвалась со словами: «Все улажу за 2-3 часа и перезвоню». Эти два-три часа, конечно, оказались потерянными. Дальнейшие попытки дозвониться «партнеру» тоже были безуспешны. 

Стало ясно, что сумки надо распаковывать - курортное настроение сменилось на глубокую печаль. Очень обидно, когда обманывают. Вечером того же дня Светлана Яковлева и Анастасия Андреева занесли заявление в РОВД Ленинского района. Почти одновременно пришло известие, что их сигнал уже не первый.


В милиции пострадавших предупредили, что следствие по делу может затянуться. И девушки начали собственное расследование. В группе «ВКонтакте» «Происшествия Бреста» они анонимно разместили пост с вопросом: «Кто был обманут (такой-то) брестской фирмой, отзовитесь». 

Написали по большей части просто так - чтобы выпустить пар. И вдруг один за другим стали откликаться брестчане. Так, в числе пострадавших от фирмы с «турецким» и другими морскими направлениями оказались, как минимум, семеро человек. Все они обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

И случилось чудо: руководитель фирмы вышла из безвестности, сама нашла Свету и Настю с обещаниями «все исправить». Деньги вернуть не обещала. Но дело, как говорится, сдвинулось.

Комментарий специалиста

- Обращений в управление спорта и туризма по данному вопросу не поступало, - говорит начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай ГЛУШЕНЯ. - При этом отдельно отмечу, что сегодня государственные структуры на деятельность туристических фирм имеют очень ограниченное контролирующее воздействие. 

Это связано со значительной либерализацией деятельности туристических фирм, которая и вызвала целый ряд ограничений в регулировании туристической отрасли. В настоящее время туристическую фирму можно открыть по заявительному принципу, лицензирование этой деятельности отменено. Турфирм стало больше, но качество услуг у некоторых оставляет желать лучшего. 

К тому же количество авантюристов, пользующихся падкостью брестчан к скидкам, увеличивается. К сожалению, туристы не всегда идут в компании, которые годами завоевывали авторитет в этой сложной, имеющей множество нюансов работе. Возможно, недобросовестный руководитель фирмы взяла на себя риски, с которыми не смогла справиться. Такое тоже бывает. 

В любом случае пострадавшие туристы должны обратиться в общественное объединение «Защита прав потребителей» и восстановить справедливость.


Что делать?

Рекомендации председателя правления БООО «Защита прав потребителей» Владимира ЛЕОНЕНКО:

- В данном случае имеет место невыполнение исполнителем договора оказания туристических услуг, что является нарушением прав потребителя. В соответствии c Законом РБ от 09.01.2002 N 90-З «О защите прав потребителей», в рассматриваемой ситуации потребитель вправе по своему выбору:

1) назначить исполнителю новый срок на оказание услуги;

2) поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

3) потребовать соразмерного уменьшения установленной цены за оказание услуги;

4) расторгнуть договор об оказании услуги.

При расторжении договора потребителю должна быть возвращена вся уплаченная сумма.

Но надо знать: описанные выше требования потребителя не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков оказания услуги произошло по вине потребителя или вследствие действий третьих лиц либо обстоятельств непреодолимой силы.

В случае, если вы попали в подобную ситуацию, можно обратиться в Брестское областное ОО «Защита прав потребителей», расположенное по адресу: г. Брест, ул. Ленина, 22, каб. 11, 11А (тел. 8 033 692 36 80; 8 (0162) 50-70-70; email: brest_potrebitel@tut.by).

*Имена и фамилии изменены

 
Теги: Брест
 
 
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Свете Яковлевой и Насте Андреевой* захотелось продлить лето. Где еще в начале октября можно ухватить летнего солнца и курортного настроения? В Турции, где в...
 
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