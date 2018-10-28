"Мой декретный заканчивается" Молодая мама Герасименя - о "Спорт ФМ" и дочке

TUT.BY Герасименя назвала планируемый объем вложений в радио, рассказала о трудностях с получением радиочастоты и письме президенту, а также — о дочери Софии. В сентябре, напомним, Саша впервые стала мамой. В интервьюГерасименя назвала планируемый объем вложений в радио, рассказала о трудностях с получением радиочастоты и письме президенту, а также — о дочери Софии. В сентябре, напомним, Саша впервые стала мамой.





«Содержание радиостанции в среднем обходится в 500 тысяч в год. За год−два мы намерены выйти на самоокупаемость»





Как известно, финансирует «Спорт ФМ» компания-застройщик коммерческой недвижимости «Сигмаполюс», а директором радиостанции является завершившая карьеру олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино. Выяснилось, что среди учредителей «Спорт ФМ» значится Александра Герасименя.





Скардино и Герасименя в разные годы получили образование в Белорусском государственном экономическом университете: Надежда по специальности «Экономика и управление на предприятии», Александра имеет квалификацию менеджера в сфере бизнес-администрирования. Другими словами, спортсменки в этом проекте — не послы, а реальные руководители.





— Я читала бизнес-план и, более того, составляла его вместе с другими членами нашей команды, — призналась Александра. — Как только нам дадут отмашку о согласовании, войдем в активную фазу подготовки радиостанции к открытию, чтобы приступить к вещанию в канун Европейских игр 2019 года в Минске





— То, как скоро будет дана отмашка, от чего зависит?





— От того, как скоро мы будем зарегистрированы как СМИ, получим лицензию и радиочастоты. Недавно мы были в Мининформе, где нас заверили, что процесс долгий, и посоветовали обратиться за содействием в Администрацию президента. Хочется выразить благодарность Мининформу за внимание к нам и консультацию, а также Минспорту, где мы чувствуем поддержку лично от министра Сергея Ковальчука. В итоге мы написали главе государства с тем, чтобы он познакомился с нашим проектом и, надеемся, одобрил. Оптимистичный сценарий — уже через пару недель получим ответ.





— Какой объем инвестиций потребует «Спорт ФМ»?





— На запуск проекта, включая оплату труда сотрудникам за два месяца до официального открытия, налоги и отчисления, мы готовы потратить 100 тысяч долларов, не говоря о закупке оборудования и затратах на другие необходимые ресурсы. А вообще содержание радиостанции в среднем обходится в 500 тысяч долларов в год.





— Какой вы видите рентабельность?





— Наше радио будет узкопрофильным и, как мы ожидаем, менее рентабельным, нежели развлекательные радиостанции. Разумеется, ра читываем привлечь рекламодателей: тренажерные клубы, спортивные магазины, туристические агентства. Да, наш проект больше социальный, а не коммерческий. И тем не менее мы намерены за год-два выйти на самоокупаемость и на третий год получать прибыль, чтобы радиостанция жила и давала жить. Учитывая мой опыт работы в подобных проектах, скажу, что задача непростая и интересная.





В перспективе своей целью видим создание не только радио, но и спортивного портала, где будет размещаться больший объем информации, в том числе не вошедшее в эфир. Портал в нашем понимании должен предоставить свободу творчества журналистам и спортсменам и пользоваться популярностью в молодежной среде.





Приятно, что уже на данном этапе проекта многие видные спортсмены, клубы, федерации и журналисты с богатым опытом выразили желание участвовать в развитии радиостанции. Без них, без людей, которые готовы работать в регионах, у нас не получится добиться своих целей. Знаю, что после представления Нади Скардино в качестве директора радиостанции в соцсетях ее забросали резюме и предложениями по контенту. Чтобы мы не упустили ничего важного, хочу попросить в дальнейшем делиться с нами своим видением народного спортивного радио по адресу sportFMminsk@gmail.com. Как только нам дадут добро на открытие радиостанции, мы тут же проведем кастинг, по итогам которого сформируем штат сотрудников.





— Саша, пять недель назад ты стала мамой. У тебя есть собственный плавательный клуб, проекты «Золотая рыбка» и «Спортинклюзия». Ты еще планируешь вернуться в спорт. Почему создание спортивного радио среди твоих приоритетов?





— Проект «Спорт ФМ» мне по душе, а я очень люблю заниматься тем, что приносит удовольствие. Люблю плавать, люблю работать с детьми, мне нравится развиваться всесторонне и развивать белорусский спорт — не только плавание. Думаю, наша радиостанция и наш спортивный портал помогут узнать о спорте больше, чем мы знаем сейчас.





— Кажется, ты действительно веришь, что у вас получится открыть радиостанцию.





— Я не занимаюсь тем, во что не верю!





«Через три недели у меня заканчивается декретный отпуск. Вернее будет сказать, что я не в декретном отпуске, а на больничном»





— У тебя сейчас такой период, когда считают каждый день. Расскажи о материнских впечатлениях.





— Весело! Бывают бессонные ночи. Недавно мы были у педиатра, и он сказал, что у малышки уже осознанный взгляд: София видит, понимает и пытается донести, что хочет. Каждый день происходит что-то новое — это правда! И уже через три недели у меня заканчивается декретный отпуск. Вернее будет сказать, что я не в декретном отпуске, а на больничном. Не ушла в декрет, потому что планирую продолжить спортивную карьеру. Отсюда встает вопрос, как быть с ребенком: под чьим присмотром его оставлять.













— Это будет твоя мама или няня?





— Пока думаю. Моя мама работает. Может, мама Жени (Евгений Цуркин, супруг Александры и чемпион Европы. — Прим. TUT.BY)? Посмотрим, как лучше поступить.





— В Instagram ты писала про первое «агу» Софии. Не слишком ли скоро?





— Пока это «ау»! Так как дома делать нечего, все внимание сконцентрировано на ребенке.





— Какие у Софии глаза?





— Карие. Папины. Все говорят про нее «папина дочка».





— На Facebook ты сделала репост своих тренировок за 2014 год. Скучаешь по воде?





— Да, иногда появляется обостренное желание искупаться. Давно не плавала.





— Когда в последний раз?





— Летом, примерно за месяц до родов.





— 14 октября, в День матери, у нас вышло интервью с твоей мамой Оксаной Николаевной. Как ты провела этот день?





— Он не отличался ничем от любого другого дня. А за день до этого мы собрались семьей по случаю дня рождения у племянника Славки и там по-домашнему отпраздновали День матери.





— Славка на год старше Софии.





— Чуть-чуть меньше. Кстати, по пути на день рождения к племяннику мы остановились у бассейна БГУФК и сделали снимок.





— Какие советы тебе дает старшая сестра Катя по уходу за младенцем?





— Когда ты в первый раз мама, вопросов много: правильно ли я что-то делаю, о поведении ребенка… Всегда могу адресовать их своим близким людям и педиатру, а потом сделаю по-своему. Считаю, что каждая мама чувствует своего ребенка лучше, чем кто-либо еще.





— У тебя есть история про то, как в детстве ты с сестрой сдавала нормативы в ванной дома.





— Да, мы задерживали дыхание под водой. У родителей есть заметки, в которых отмечены наши результаты, начиная с полутора лет в этом аспекте, в прыжках в длину и в беге. Видимо, папа чувствовал, что такая подготовка пригодится дочерям.





Работая с детьми сейчас, нередко замечаю, что они боятся опустить голову в воду. Естественно, страх сковывает и мешает. Научить такого ребенка плавать тяжелее, чем если бы он чувствовал себя комфортно в воде. В таких случаях советую родителям практиковать ныряния в ванной в игровой форме, то есть пускать пузыри под водой на время.





— Выходит, София начнет знакомство со спортом с плавания.





— Верно! Ходить и бегать мы пока не умеем, а вот с водой знакомимся. Хочу научить дочурку нырять. Плавание — это жизненно необходимый навык, а не обязательно профессиональный спорт.





— Твой проект «Спортинклюзия», направленный на помощь в социализации детей с аутизмом через плавание в компании здоровых детей и под присмотром специалистов, должен был стартовать 20 сентября, но это случилось в октябре.





— Были причины для задержки.





— Правда, что в сентябре в бассейне БГУФК, который должен был стать вашей базой, не было горячей воды?





— Да. Период с плановым отключением горячей воды совпал с запуском проекта. Но мы достаточно мобильны и гибки, поэтому подстроились и стартовали в бассейне «Трактор», за что хочется сказать спасибо директору этого учреждения Инне Александровне Рублевской. После родов я побывала на занятии, которое прошло под руководством нашего партнера итальянского специалиста в спортинклюзии Сирио Леончини. Пока это был единственный раз, когда у меня получилось прийти и посмотреть на итог годичной работы. Любопытно, как проходит тренировочный процесс в группах, так что планирую в скором времени навестить ребят.













Поучаствовать в финансировании проекта «Спортинклюзия» можно посредством благотворительного взноса через ЕРИП с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных карточек в пунктах банковского обслуживания, инструментов дистанционного банковского обслуживания. Путь в системе ЕРИП:





— общественные объединения





— помощь детям, взрослым





— благотворительный взнос





— Дети. Аутизм. Родители





— благотворительный взнос или сразу ввести в графу «Платеж по коду услуги». Код благотворительного платежа в пользу «Дети. Аутизм. Родители» — 4439741.