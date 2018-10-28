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Отец семерых детей: Ехал на мопеде – остановили, выписали штрафов на 122 рубля. За что?!

29.10.2018 17:34 — Разное | Партизан  
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Житель городского поселка Телеханы Ивацевичского района отправил в МВД жалобу на инспекторов ДПС «Стрела».
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То самое транспортное средство Александра Иванова

Инцидент произошел на улицах поселка 18 октября. Местный житель, отец семерых детей Александр Иванов недоумевает:

– Спокойно ехал на мопеде – остановили и выписали штрафов на 122,5 рубля. За что?!

Александр рассказал следующее. Он проехал на мопеде стоящую машину ГАИ без включенных маячков, а спустя некоторое время заметил ее в движении у себя за спиной. Услышав требование остановиться, он законопослушно выполнил указание.

– Ко мне подбежал разъяренный инспектор, заявляя, что он меня давно преследует и я пытался скрыться. Но это было не так, – рассказал Александр Иванов. 

Дальнешие события привели местного жителя в шок. На него составили четыре административных постановления.

– Инспектор, не слушая моих объяснений, стал угрожать, что если я не подпишу документы, то сумма штрафа увеличится во много раз, и торопил в подписании документов. Меня ввели в заблуждение, что мое транспортное средство приравнивается к мопеду, а все мопеды должны быть зарегистрированы. Под давлением я подписал все протколы, даже не ознакомившись с ними, – сообщил Александр Иванов.

Только после расставания с инспекторами ДПС «Стрела» местный житель пришел в себя и осознал, что произошло.

– На меня составили четыре постановления о наложении административного правонарушения на общую сумму 122,5 рублей. Для моей семьи это большие деньги. У нас семеро детей, один из них – ребенок-инвалид, я сам работаю социальным работником. Но главное – что меня обвинили в том, чего не было! – возмущен Александр Иванов.

В направленной в МВД жалобе он попросил отменить постановления и подробно описал, какие нарушения, по его мнению, допустили инспекторы.

Вот главные из них (помимо тех, что инспектора не представились, угрожали ему и не разъяснили права).      

– Он не мог совершить нарушений на мопеде «Рига», как указано в протоколе, так как… не имеет такого. Александр ездит на HONDA BENELUX N.V., что указано на раме.

– Его транспортное средство оборудовано электроколесом мощностью 350 Вт 36 В, которое развивает скорость до 25 км/ч. По закону транспортные средства, которые имеют конструктивную скорость до 50 км/ч, обязательной регистрации не подлежат. Следовательно, постановление о передвижении без регистрационного знака – незаконно.

– Незаконно и постановление об обязательном страховании, т.к. его транспортное средство не подлежит обязательному страхованию, что подтвердил работник Белгосстраха.

– Инспектор вынес постановление об отсуствии при себе водительского удостоверения, хотя проверяя базу данных, сам сказал, что у Александра есть водительские права. Но он их и не требовал. Это должно было быть зафиксировано видеорегистратором.

Теперь житель Телехан ждет ответа из МВД и готовит жалобы на имя прокурора Ивацевичского района:

– Не знаю, что на улицах поселка делала «Стрела» и почему инспекторы на меня так взъярились. Они, наверное, думали, что попали на деревенского хлопца, который будет молчать. Но я намерен отстаивать свои права.

 
 
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Житель городского поселка Телеханы Ивацевичского района отправил в МВД жалобу на инспекторов ДПС «Стрела».
 
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