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Ученые: стресс уменьшает размер мозга

29.10.2018 17:48 — Разное | Ежедневник  
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Ученые: стресс уменьшает размер мозга

фото: sportobzor.ru

Еще один веский довод в пользу философского отношения к неприятностям.

Ученые-неврологи из Научного центра Техасского университета в Сан-Антонио рекомендуют почаще расслабляться: стресс, как выяснилось, имеет свойство уменьшать объем мозга. К сожалению, причину такого результата найти пока не удается, пишет РБК.

В исследовании, опубликованном в журнале Neurology, сообщается, что люди, подверженные частому стрессу, переживаниям и плохим воспоминаниям, обладают «уменьшенным» объемом мозга.

Сокращаются те области, которые отвечают за память и внимание. В этих процессах участвует кортизол — гормон стресса, но пока ученые не могут сказать, как именно: «Все, что у нас есть, — это А, связанное с B. Мы ничего не знаем о причинах», — кратко объясняет автор исследования, профессор неврологии Судха Сешадри.

Невролог из Рокфеллеровского университета Брюс Макьюэн влияние кортизола на мозг с негативной точки зрения не изучал, но с исследованием техасцев ознакомился. «Результаты увлекательные. Но кортизол — лишь верхушка айсберга. Там много чего происходит», — туманно комментирует он.

Кортизол образуется в надпочечниках и защищает организм от стресса: регулирует артериальное давление и участвует в обменных процессах, жонглируя жирами, белками и углеводами. Он даже служит «внутренним будильником», помогая человеку просыпаться по утрам. Только избыток выработки кортизола, который случается в экстремальных и стрессовых ситуациях, и его накопление начинают работать против организма. Например, повышаются давление и уровень сахара в крови, развиваются заболевания желудочно-кишечного тракта и депрессия.

Связь кортизола с изменениями в мозге ученые замечают не впервые: проводились и другие исследования, которые показали, что чрезмерно высокий уровень этого гормона сказывается на работе мозга.

Уменьшение объемов мозга, зафиксированное Сешадри, может выражаться в неврологических и когнитивных нарушениях, хотя это не обязательно значит, что клетки мозга умирают. Макьюэн объясняет, что они лишаются вспомогательных систем и связей, поддерживающих их функционирование.

В исследовании, которое Сешадри проводила вместе с коллегой из Университета Джона Хопкинса, приняли участие более 2000 добровольцев. Никто из них никогда не жаловался на здоровье. Ранее эти же люди участвовали в масштабном Фрамингемском исследовании сердца, начатом в 1948 году среди жителей города Фрамингем в штате Массачусетс.

В Техасском университете изучили образцы крови добровольцев, измерив уровень кортизола. Также у испытуемых проверили состояние памяти, способность к суждениям и концентрацию внимания. Во время тестов мозг рассматривали при помощи МРТ, чтобы отыскать различия в объемах и изменения в белом веществе.

Участников разделили на три группы — с низким, средним и высоким уровнем кортизола. Последние, как правило, обладали не очень хорошей памятью и были невнимательны. МРТ показало, что их мозг имеет меньшие объемы по сравнению с мозгом представителей других групп. Также у обладателей высокого уровня кортизола имелись признаки повреждения белого вещества, что, по мнению ученых, как раз и вызывает проблемы с памятью и вниманием.

В то же время Макьюэн призывает не спешить с выводами о стрессе — убийце мозга и срочно приниматься за релаксацию. Неоспоримо, что стрессовые ситуации заставляют наши железы вырабатывать кортизол усерднее, но не только они виновны в его синтезе. К примеру, стабильно высокий уровень этого гормона встречается у хронически больных людей, поскольку помогает бороться с воспалительными процессами.

Чтобы выявить точные причины странной связи кортизола и изменений в мозге, нужно копнуть гораздо глубже. Техасские результаты, полученные от 2000 добровольцев, — лишь первый, но важный шаг в правильном направлении. Хотя, разумеется, никогда не помешает расслабиться и отпустить тревоги. 

 
 
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Еще один веский довод в пользу философского отношения к неприятностям.
 
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