ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Магазинам и кафе разрешат работать ночью без согласования с властями

29.10.2018 18:08 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

На общественное обсуждение вынесли поправки в закон о регулировании торговли и общепита. Среди предложений − разрешить магазинам работать ночью без согласования с властями, пишет TUT.by.

Это изменение связано с декретом №7, по которому предусмотрен отказ от согласования режима работа магазинов. По нему исключение составляют те точки, которые будут работать после 23 часов. Но изменения в закон предлагают и таким тоже не согласовывать с властями режим работы. 

Также предлагается убрать статью 13 из закона. Она определяет требования к открытию торговых объектов. Так, магазины площадью больше 400 квадратных метров и общепиты с более чем 60-ю посадочными местами можно открывать только в соответствии со схемами размещения. Их готовят городские и районные исполкомы. Получается, что ещё до строительства здания решается, какие магазины и точки общепита в нём будут. А теперь открывать магазины, кафе и ТЦ можно будет и без наличия их на схемам. Но, конечно, нарушать требования градостроительной документации нельзя.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На общественное обсуждение вынесли поправки в закон о регулировании торговли и общепита. Среди предложений − разрешить магазинам работать ночью без согласования...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воздух в Минске станет чище? Банкротится легендарный радиаторный завод
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика