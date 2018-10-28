Магазинам и кафе разрешат работать ночью без согласования с властями

На общественное обсуждение вынесли поправки в закон о регулировании торговли и общепита. Среди предложений − разрешить магазинам работать ночью без согласования с властями, пишет TUT.by.

Это изменение связано с декретом №7, по которому предусмотрен отказ от согласования режима работа магазинов. По нему исключение составляют те точки, которые будут работать после 23 часов. Но изменения в закон предлагают и таким тоже не согласовывать с властями режим работы.

Также предлагается убрать статью 13 из закона. Она определяет требования к открытию торговых объектов. Так, магазины площадью больше 400 квадратных метров и общепиты с более чем 60-ю посадочными местами можно открывать только в соответствии со схемами размещения. Их готовят городские и районные исполкомы. Получается, что ещё до строительства здания решается, какие магазины и точки общепита в нём будут. А теперь открывать магазины, кафе и ТЦ можно будет и без наличия их на схемам. Но, конечно, нарушать требования градостроительной документации нельзя.