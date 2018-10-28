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Девушка похищала деньги с чужих карточек и оставляла их у букмекеров

29.10.2018 18:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Девушка похищала деньги с чужих карточек и оставляла их у букмекеров
Фото из открытых источников

По данным следствия, летом текущего года 20-летняя девушка брала у знакомых взаймы различные суммы на личные нужды. Она говорила, что вернет долг, перечислив его на карт-счет, в связи с чем получала от знакомых реквизиты их банковских карт. Зачастую девушка также просила сообщить ей еще и трехзначный код, указанный на оборотной стороне карточки.

Кроме того, в июле текущего года подозреваемая работала в одном из оздоровительных лагерей Молодечненского района. Она получила доступ к банковской карте коллеги, когда та оставила свои личные вещи без присмотра. 

Завладев реквизитами, минчанка похищала находившиеся на карт-счетах деньги, перечисляла их на игровой счет в одной из букмекерских контор.

Правоохранители установили  не менее 15 эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 212 («хищение имущества путем введение в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно») Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в Отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь. 

Девушка похищала деньги с чужих карточек и оставляла их у букмекеров
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Теги: Гродно
 
 
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Установлено не менее 15 эпизодов противоправной деятельности подозреваемой.
 
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