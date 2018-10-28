Девушка похищала деньги с чужих карточек и оставляла их у букмекеров

По данным следствия, летом текущего года 20-летняя девушка брала у знакомых взаймы различные суммы на личные нужды. Она говорила, что вернет долг, перечислив его на карт-счет, в связи с чем получала от знакомых реквизиты их банковских карт. Зачастую девушка также просила сообщить ей еще и трехзначный код, указанный на оборотной стороне карточки.
Кроме того, в июле текущего года подозреваемая работала в одном из оздоровительных лагерей Молодечненского района. Она получила доступ к банковской карте коллеги, когда та оставила свои личные вещи без присмотра.
Завладев реквизитами, минчанка похищала находившиеся на карт-счетах деньги, перечисляла их на игровой счет в одной из букмекерских контор.
Правоохранители установили не менее 15 эпизодов противоправной деятельности подозреваемой. Возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 212 («хищение имущества путем введение в компьютерную систему ложной информации, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации, совершенное повторно») Уголовного кодекса Республики Беларусь, сообщили в Отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Республики Беларусь.