Девушка похищала деньги с чужих карточек и оставляла их у букмекеров

По данным следствия, летом текущего года 20-летняя девушка брала у знакомых взаймы различные суммы на личные нужды. Она говорила, что вернет долг, перечислив его на карт-счет, в связи с чем получала от знакомых реквизиты их банковских карт. Зачастую девушка также просила сообщить ей еще и трехзначный код, указанный на оборотной стороне карточки.

Кроме того, в июле текущего года подозреваемая работала в одном из оздоровительных лагерей Молодечненского района. Она получила доступ к банковской карте коллеги, когда та оставила свои личные вещи без присмотра.

Завладев реквизитами, минчанка похищала находившиеся на карт-счетах деньги, перечисляла их на игровой счет в одной из букмекерских контор.