Дмитрий Басков: Я не готов винить во всем Дуайера

Новый генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о проблемах команды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Я не готов во всем винить Горди Дуайера. За результат отвечает вся команда, а не один человек, поэтому считаю, что нужно глубже вникнуть в проблему, чтобы все верно оценить.

Не стоит сразу махать шашкой. Первые решения, которые нам приходят на ум, я называю ленивыми. Они принимаются без глубокого анализа ситуации. Я сторонник проактивных решений.

Что касается состава, то сразу же видны две проблемные позиции. Во-первых, у нас не хватает мощного центрфорварда, из-за чего в этой роли часто вынуждены выступать фланговые хоккеисты. Во-вторых, в команде нет ни одного праворукого защитника. Я попросил селекционный отдел к среде предложить мне кандидатуры потенциальных усилений на эти позиции», — сказал Басков.