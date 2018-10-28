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Дмитрий Басков: Я не готов винить во всем Дуайера

29.10.2018 19:19 — Разное | Tut.by  
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Новый генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о проблемах команды.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Я не готов во всем винить Горди Дуайера. За результат отвечает вся команда, а не один человек, поэтому считаю, что нужно глубже вникнуть в проблему, чтобы все верно оценить.

Не стоит сразу махать шашкой. Первые решения, которые нам приходят на ум, я называю ленивыми. Они принимаются без глубокого анализа ситуации. Я сторонник проактивных решений.

Что касается состава, то сразу же видны две проблемные позиции. Во-первых, у нас не хватает мощного центрфорварда, из-за чего в этой роли часто вынуждены выступать фланговые хоккеисты. Во-вторых, в команде нет ни одного праворукого защитника. Я попросил селекционный отдел к среде предложить мне кандидатуры потенциальных усилений на эти позиции», — сказал Басков.

 
 
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Новый генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал о проблемах команды.
 
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