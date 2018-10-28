В Лидском районе в лесном массиве охотники нашли труп женщины





28 октября около 15.00 охотники обнаружили в лесном массиве вблизи д. Мейры страшную находку – костные останки человека.

По предварительной информации погибшей может быть 73-летняя жительница д. Косовщина Ваверского сельсовета, которая 29 августа вышла из дома и не вернулась. Отметим, что от Косовщины до Мейров – примерно 3,5 км.

Как рассказали в Лидском РОВД, родственники пропавшей женщины опознали ее по фрагментам одежды, обнаруженным на месте. Однако утверждать, что это именно она, можно только после проведения необходимых экспертиз, сообщает газета «Принеманские вести» .