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В Лидском районе в лесном массиве охотники нашли труп женщины
28 октября около 15.00 охотники обнаружили в лесном массиве вблизи д. Мейры страшную находку – костные останки человека.
По предварительной информации погибшей может быть 73-летняя жительница д. Косовщина Ваверского сельсовета, которая 29 августа вышла из дома и не вернулась. Отметим, что от Косовщины до Мейров – примерно 3,5 км.
Как рассказали в Лидском РОВД, родственники пропавшей женщины опознали ее по фрагментам одежды, обнаруженным на месте. Однако утверждать, что это именно она, можно только после проведения необходимых экспертиз, сообщает газета
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28 октября около 15.00 охотники обнаружили в лесном массиве вблизи д. Мейры страшную находку – костные останки человека. По предварительной информации погибшей может...
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