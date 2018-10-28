29 октября претендует стать самым аварийным днем года

Сокращение светового дня и ухудшение погодных условий негативно сказалось на дорожной безопасности. На дорогах Гродненской области увеличилось число наездов на пешеходов и велосипедистов.

Утро 29 октября побило негативные рекорды по количеству ДТП с тяжелыми последствиями – этот день может стать самым аварийным в 2018 году. До обеда в Гродненской области были зафиксированы 5 ДТП, в которых один человек погиб, еще 4 получили травмы различной степени тяжести.

Смертельная автомобильная авария произошла в 8.15 утра в Щучине. На улице Ленина водитель «Ауди» совершил наезд на велосипедиста, который двигался посередине проезжей части навстречу легковому автомобилю. В результате ДТП 87-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, где спустя два часа он скончался.





Второе ДТП было зафиксировано в Ошмянах около 8 утра. Под колесами «Ситроена» оказался 73-летний мужчина, который пересекал улицу Советскую вне пешеходного перехода. С переломом ноги его госпитализировали.

А в 5.20 утра в микрорайоне Ольшанка произошло столкновение автомобилей «Шкода» и «Фольксваген». Двигаясь по улице Наполеона Орды, которая является второстепенной, 28-летний таксист не уступил дорогу. В результате происшествия медицинская помощь понадобилась водителю Шкоды.

Гродно с разницей в один час, были также зафиксированы наезды на пешеходов. Местом первой автомобильной аварии стала улица Болдина, второе ДТП произошло на БЛК. В обоих случаях наезды совершались на нерегулируемых пешеходных переходах. Среди пострадавших оказались две женщины, которые получили травмы различной степени тяжести.





ГАИ Гродно призывает всех участников движения к неукоснительному соблюдению требований Правил дорожного движения.