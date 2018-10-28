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29 октября претендует стать самым аварийным днем года

29.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Сокращение светового дня и ухудшение погодных условий негативно сказалось на дорожной безопасности. На дорогах Гродненской области увеличилось число наездов на пешеходов и велосипедистов.
 
Утро 29 октября побило негативные рекорды по количеству ДТП с тяжелыми последствиями – этот день может стать самым аварийным в 2018 году. До обеда в Гродненской области были зафиксированы 5 ДТП, в которых один человек погиб, еще 4 получили травмы различной степени тяжести.
 
Смертельная автомобильная авария произошла в 8.15 утра в Щучине. На улице Ленина водитель «Ауди» совершил наезд на велосипедиста, который двигался посередине проезжей части навстречу легковому автомобилю. В результате ДТП 87-летнего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, где спустя два часа он скончался.
 
29 октября претендует стать самым аварийным днем года
 
Второе ДТП было зафиксировано в Ошмянах около 8 утра. Под колесами «Ситроена» оказался 73-летний мужчина, который пересекал улицу Советскую вне пешеходного перехода. С переломом ноги его госпитализировали.
 
А в 5.20 утра в микрорайоне Ольшанка произошло столкновение автомобилей «Шкода» и «Фольксваген». Двигаясь по улице Наполеона Орды, которая является второстепенной, 28-летний таксист не уступил дорогу. В результате происшествия медицинская  помощь понадобилась водителю Шкоды.
 
В Гродно с разницей в один час, были также зафиксированы наезды на пешеходов. Местом первой автомобильной аварии стала улица Болдина, второе ДТП произошло на БЛК. В обоих случаях наезды совершались на нерегулируемых пешеходных переходах. Среди пострадавших оказались две женщины, которые получили травмы различной степени тяжести. 
 
29 октября претендует стать самым аварийным днем года
 
ГАИ Гродно призывает всех участников движения к неукоснительному соблюдению требований Правил дорожного движения. 
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Сокращение светового дня и ухудшение погодных условий негативно сказалось на дорожной безопасности. На дорогах Гродненской области увеличилось число наездов на...
 
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