Свой молодежный БАМ, государственный флаг на Эльбрусе и общие проекты. Участники встречи Президента с активом БРСМ делятся впечатлениями





Павел МИХАЛЮК, первый секретарь обкома ОО «БРСМ»:

– О большом доверии к молодежи со стороны государства свидетельствует высказывание Президента Республики Беларусь Александр Лукашенко о необходимости наделить Белорусский республиканский союз молодежи властными полномочиями. Молодежь должна вносить конкретные предложения, а власть – отвечать на них законами, указами, распоряжениями. Областная организация БРСМ насчитывает около 45 тысяч человек. В своем большинстве –это инициативные молодые люди, которым не безразлично будущее страны, и у которых есть идеи, как сделать ее лучше. Одно из доказательств тому –традиционно большое количество участников и интересных проектов в областном этапе республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». К слову, недавно победивший в финале конкурса проект доцента кафедры медицинского университета Александра Глуткина с новым способом лечения ран различной этиологии» получил финансирование. Немало предложений прозвучало от молодых людей и непосредственно во время встречи Главы государства с активом БРСМ. Один из ее участников пришел в зал прямо с проектом спортивной площадки для занятий воркаутом. Популяризация здорового образа жизни – это одно из первостепенных направления работы БРСМ. Президент предложил еще одно – создание молодежных рабочих бригад, ведь в стране сегодня не хватает рабочих рук, есть где применить свои силы в промышленности, сельском хозяйстве. Это будет вклад молодежи в укрепление экономики страны.





Александра РАДКОВИЧ, студентка ГрГУ имени Янки Купалы, победительница республиканского конкурса «Студент года–2017»:

– Очень рада, что Президент поддержал предложение молодежи по более широкой популяризации государственной символики. Показательная история участницы встречи Анастасии Лапко о том, как во время восхождения на Эльбрус и Килиманджаро, они с супругом с гордостью водрузили там государственный флаг Беларуси. В моем родном университете чтят символику нашего государства, герб и флаг присутствуют в аудиториях и кабинетах. Все самые важные мероприятия начинаются с исполнения гимна Республики Беларусь, а затем гимна университета. К слову, в вузовском дворике построена площадь университетского флага, где происходят значимые события в жизни студентов и преподавателей. Белорусский флаг должен быть в каждой семье, и Президент поддержал идею сделать при будущей переписи населения такой подарок в каждый дом.





Анна ДЕМИДОК, первый секретарь Октябрьского районного комитета ОО «БРСМ» города Гродно:

– Встреча Главы государства с активом БРСМ прошла в формате беседы, и каждый мог задать свой вопрос Президенту. Один из участников интересовался, какой объект в будущем мог бы стать Всебелорусской молодежной стройкой. Как известно, сейчас этот статус носит БелАЭС, но осталось не так много времени до окончания грандиозного строительства. За все годы на нем потрудились сотни ребят, в том числе из Октябрьского района Гродно. Важно знать о высокой оценке работы молодежи на стратегически важном для страны объекте. Актуально, мне кажется и возможное участие белорусской молодежи на аналогичных стройках за рубежом. Особенно волнующе, что молодым людям доверяют. Глава государства не видит преград для того, чтобы молодежь взяла шефство над строительством большого объекта в стране и назвала его «молодежным». Это будет свой БАМ в истории уже суверенной Беларуси.





Светлана Щепта, секретарь первичной организации ОО «БРСМ» РУП «Белорусская АЭС»:

– Говоря о современной молодежной организации, Глава государства обратил внимание на роль первичек. Это та площадка и то место, где видны все люди и их дела. Например, первичная организация БРСМ Белорусской АЭС – это более 130 человек. Всего на атомной станции трудятся порядка 500 молодых людей. В том числе для них первичка стремится стать центром притяжения, примером активного, серьезного участия в жизни предприятия, города, страны. У нас есть собственные брендовые дела и акции, которыми мы стремися увлечь и просветить молодежь. Стало традицией проводить пробег по памятным местам Островецкого района. Маршрут – порядка сорока километров, и в Год малой родины в составе разных групп проходили его уже дважды.