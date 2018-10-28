Доля повышающих зарплаты компаний США достигла рекорда - опрос NABE

Доля американских компаний, повышающих заработную плату, достигла самого высокого уровня за все 36 лет наблюдений.

Как показали данные опроса, проводившегося Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) среди ее участников, около 56% респондентов поднимают оплату труда. При этом ни один из них не сообщил о предстоящем снижении зарплат в IV квартале.

Американские компании осознали важность более высоких зарплат для привлечения работников, о чем уже не первый год твердят экономисты. Число компаний, не испытывавших трудностей при поиске новых сотрудников, снизилось в III квартале.

Среди тех, кто столкнулся с нехваткой кадров, более трети (37%) пытаются решить проблему, предлагая более привлекательную оплату труда. Примерно столько же (35%) дополнительно обучают уже имеющихся сотрудников, а 23% инвестируют в технологии и методики повышения производительности труда.

Доля респондентов, заявивших о росте продаж и выручки, достигла максимума с октября 1994 года - 55%.

Вместе с тем 37% компаний сообщили о повышении цен, последний раз подобное наблюдалось в начале 2006 года.