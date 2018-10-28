ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доля повышающих зарплаты компаний США достигла рекорда - опрос NABE

29.10.2018 17:28 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Доля американских компаний, повышающих заработную плату, достигла самого высокого уровня за все 36 лет наблюдений.

Как показали данные опроса, проводившегося Национальной ассоциацией экономики бизнеса (National Association for Business Economics, NABE) среди ее участников, около 56% респондентов поднимают оплату труда. При этом ни один из них не сообщил о предстоящем снижении зарплат в IV квартале.

Американские компании осознали важность более высоких зарплат для привлечения работников, о чем уже не первый год твердят экономисты. Число компаний, не испытывавших трудностей при поиске новых сотрудников, снизилось в III квартале.

Среди тех, кто столкнулся с нехваткой кадров, более трети (37%) пытаются решить проблему, предлагая более привлекательную оплату труда. Примерно столько же (35%) дополнительно обучают уже имеющихся сотрудников, а 23% инвестируют в технологии и методики повышения производительности труда.

Доля респондентов, заявивших о росте продаж и выручки, достигла максимума с октября 1994 года - 55%.

Вместе с тем 37% компаний сообщили о повышении цен, последний раз подобное наблюдалось в начале 2006 года.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доля американских компаний, повышающих заработную плату, достигла самого высокого уровня за все 36 лет наблюдений. Как показали данные опроса, проводившегося...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии. Сколько составит прибавка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика