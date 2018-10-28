C 1 ноября в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума и пособия при рождении детей



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, БПМ пересматривают раз в квартал. С 1 августа он вырос с 206,58 рубля до 213,67 рубля.БПМ для пенсионеров вырастет до 163,93 рубля (сейчас — 162,58 рубля).В связи с изменением БПМ с 1 ноября также увеличатся минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите. Также изменятся надбавки к пенсиям и повышения пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста и размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.Новый размер БПМ будет действовать до конца января 2019 года.В Беларуси повышают минимальные трудовые и социальные пенсии. Сколько составит прибавкаПропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2142,7 рубля (сейчас — 2136,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2998,94 рубля (сейчас — 2991,38 рубля).Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 214,21 рубля (сейчас — 213,67 рубля).