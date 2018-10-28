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Многострадальный "Лидский мясокомбинат" ликвидируют

29.10.2018 19:29 — Разное | UDF  
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Фото: lidanews.by
ОАО «Лидский мясокомбинат», в котором государству принадлежит 97,78% акций, должно быть ликвидировано до лета 2019 года. Информация об этом размещена на сайте Единого госреестра сведений о банкротстве.

Собрание акционеров мясокомбината (еще 2,22% акций принадлежит работникам предприятия) в мае 2017 года приняло решение о нецелесообразности досудебного оздоровления и необходимости подачи заявления в суд. Решение согласовал и Гродненский облисполком.

В апреле 2018 года экономический суд Гродненской области открыл конкурсное производство по делу об экономической несостоятельности в отношении ОАО «Лидский мясокомбинат». Спустя несколько месяцев суд признал завод банкротом и начал ликвидационное производство сроком до 25 июля 2019 года. Общее собрание кредиторов назначено на 1 ноября.

По состоянию на 27 июня 2018 года было принято 82 требования кредиторов на сумму 23,7 млн рублей, следует из документов суда.

Общий размер имущества мясокомбината, на которое возможно обратить взыскание, оценен в почти 7 млн рублей. Из них основные средства — 5,6 млн рублей, дебиторка — 1,2 млн рублей

Назначенный судом временный управляющий, проведя анализ финансового состояния ОАО, установил, что неплатежеспособность имеет устойчивый характер. Чистые активы «Лидского мясокомбината» на протяжении трех лет имели тенденцию к росту отрицательного значения. В 2015 году было минус 7,7 млн рублей, в 2016 году — минус 12,2 млн, в 2017 году — минус 15,3 млн.

Исходя из предварительного анализа, управляющий установил ряд причин неплатежеспособности. Во-первых, высокая закредитованность и рост обязательств по финансовым санкциям. Закрытие мясо-жирового цеха в связи с аварийным состоянием и предоставление товарного кредита в виде сырья для производства колбасных изделий и полуфабрикатов от других мясокомбинатов холдинга «Гродномясомолпром», неритмичная сдача скота сельскохозяйственными организациями, недостаток денежных средств для закупки сырья у сторонних организаций привели к снижению объемов производства и выручки от реализации продукции. Убыточная работа «Лидского мясокомбината» на протяжении ряда лет, недостаток собственных оборотных средств и отсутствие источников их пополнения, высвобождение работников с выплатой выходных пособий способствовали вымыванию средств из оборота и дальнейшему ухудшению финансового состояния. Прекращение предоставления товарного кредита с мая 2017 года по причине образовавшейся задолженности перед мясокомбинатами холдинга, переход на оказание услуг по давальческой разделке мяса привело к неполной загрузке мощностей, дальнейшему падению объемов производства и реализации продукции и к полной остановке производства с 4 июля 2017 года, говорится в материалах суда.

Справедливости ради стоит сказать, что «Лидский мясокомбинат» влачил жалкое существование не три года. Проблемы начались еще в начале 90-х. В период перестройки советское правительство решило перенести производственные мощности «Лидского мясокомбината», который был введен в эксплуатацию сразу после войны, в деревню Гуды и создать новое мясоперерабатывающее производство. Но развал СССР приостановил все планы. Уже закупленное оборудование привезли на хранение на старый мясокомбинат. Под тяжестью времени оно заржавело, что выявила проверка КГК спустя 20 лет. В 2014 году государство оказало помощь мясокомбинату, однако это не привело к кардинальным изменениям.

 
 
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ОАО "Лидский мясокомбинат" должно быть ликвидировано до лета 2019 года.
 
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