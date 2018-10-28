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Автор хитов Орбакайте и Лепса разбился в ДТП в Подмосковье

29.10.2018 19:15 — Разное | UDF  
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Фото: © vk.com/Владимир Бородин
Композитору Владимиру Бородину было 52 года. Его похоронят на кладбище города Домодедово.

Эстрадный композитор и музыкант Владимир Бородин трагически погиб в автомобильной аварии в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщили в соцсетях его друзья.

— Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг композитор Владимир Бородин. Сын Владимира и невестка находятся в тяжёлом состоянии в больнице, — говорится в сообщении его коллеги Николая Бирюкова.

Похоронят маэстро на городском кладбище в подмосковном Домодедове. Дата прощания пока не известна.

Бородин — автор нескольких десятков песен, которые в 90-е и 2000-е годы стали настоящими хитами. Среди его произведений "Поздний вечер в Сорренто" (исполняет Алексей Глызин), "Крылья" ( Анжелика Агурбаш), "До станции Зима" (Григорий Лепс), "Слёзы на ладонях" (Татьяна Буланова), "Ангел- хранитель" (Кристина Орбакайте) и многие другие.

 
 
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Композитору Владимиру Бородину было 52 года.
 
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