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Автор хитов Орбакайте и Лепса разбился в ДТП в Подмосковье
Фото: © vk.com/Владимир Бородин
Эстрадный композитор и музыкант Владимир Бородин трагически погиб в автомобильной аварии в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщили в соцсетях его друзья.
— Сегодня ночью в автомобильной аварии погиб наш близкий друг композитор Владимир Бородин. Сын Владимира и невестка находятся в тяжёлом состоянии в больнице, — говорится в сообщении его коллеги Николая Бирюкова.
Похоронят маэстро на городском кладбище в подмосковном Домодедове. Дата прощания пока не известна.
Бородин — автор нескольких десятков песен, которые в 90-е и 2000-е годы стали настоящими хитами. Среди его произведений "Поздний вечер в Сорренто" (исполняет Алексей Глызин), "Крылья" ( Анжелика Агурбаш), "До станции Зима" (Григорий Лепс), "Слёзы на ладонях" (Татьяна Буланова), "Ангел- хранитель" (Кристина Орбакайте) и многие другие.
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Композитору Владимиру Бородину было 52 года.
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