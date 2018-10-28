Автор хитов Орбакайте и Лепса разбился в ДТП в Подмосковье

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Эстрадный композитор и музыканттрагически погиб в автомобильной аварии в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщили в соцсетях его друзья.— говорится в сообщении его коллегиПохоронят маэстро на городском кладбище в подмосковном Домодедове. Дата прощания пока не известна.Бородин — автор нескольких десятков песен, которые в 90-е и 2000-е годы стали настоящими хитами. Среди его произведений "Поздний вечер в Сорренто" (исполняет Алексей Глызин), "Крылья" ( Анжелика Агурбаш), "До станции Зима" (Григорий Лепс), "Слёзы на ладонях" (Татьяна Буланова), "Ангел- хранитель" (Кристина Орбакайте) и многие другие.