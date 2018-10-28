В Минске возле здания КГБ оппозиция проводит ежегодную акцию памяти жертв сталинизма. LIVE



Фото: Дмитрий Брушко

18.55.

К КГБ пришели несколько активистов. За ними наблюдают правоохранители в штатском.Акция проходит в память о расстрелянных в ночь с 29 на 30 октября 1937 году в здании НКВД белорусских поэтах, ученых, общественных и политических деятелях. В списке жертв репрессий более 130 человек, среди них — Платон Головач, Михась Чарот, Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Василий Коваль, Валерий Моряков и многие другие.