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В Минске возле здания КГБ оппозиция проводит ежегодную акцию памяти жертв сталинизма. LIVE
Фото: Дмитрий Брушко
18.55. К КГБ пришел Николай Статкевич и несколько активистов. За ними наблюдают правоохранители в штатском.
Акция проходит в память о расстрелянных в ночь с 29 на 30 октября 1937 году в здании НКВД белорусских поэтах, ученых, общественных и политических деятелях. В списке жертв репрессий более 130 человек, среди них — Платон Головач, Михась Чарот, Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Василий Коваль, Валерий Моряков и многие другие.
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В Минске возле здания КГБ оппозиция проводит ежегодную акцию памяти жертв сталинизма.
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