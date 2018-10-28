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Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%
Новости Беларуси. Количество пожаров и число погибших в них людей увеличилось в Беларуси. С начала 2018 года огонь унес 375 жизней, и это на 10 % больше, чем в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чаще всего причиной трагедии становится нарушение требований пожарной безопасности и банальная человеческая беспечность. С несчастными случаями, что особенно актуально в осенне-зимний период, работники МЧС ведут борьбу на опережение.
В Беларуси подходит к концу профилактическая акция «Вместе за безопасность». В течение двух недель спасатели навещают одиноких пожилых людей, инвалидов, а также семьи с детьми в социально опасном положении. На особом контроле – частный сектор. С начала акции выявлено почти 400 фактов, когда печное отопление использовалось с нарушениями.
Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
С начала этого года в домах белорусов установили более 75 тысяч автономных пожарных извещателей. Все – за счет местных исполнительных органов. Сработавшие вовремя устройства только в 2018 году сохранили жизни 55 человек. Кстати, как показывает многолетний анализ, большая часть возгораний приходится на период с октября по март. Пик огненного сезона – декабрь-январь.
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Новости Беларуси. Количество пожаров и число погибших в них людей увеличилось в Беларуси. С начала 2018 года огонь унес 375 жизней, и это на 10 % больше, чем в 2019 году,...
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