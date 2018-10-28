ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%

29.10.2018 18:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Количество пожаров и число погибших в них людей увеличилось в Беларуси. С начала 2018 года огонь унес 375 жизней, и это на 10 % больше, чем в 2019 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%

Чаще всего причиной трагедии становится нарушение требований пожарной безопасности и банальная человеческая беспечность. С несчастными случаями, что особенно актуально в осенне-зимний период, работники МЧС ведут борьбу на опережение.

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%

В Беларуси подходит к концу профилактическая акция «Вместе за безопасность». В течение двух недель спасатели навещают одиноких пожилых людей, инвалидов, а также семьи с детьми в социально опасном положении. На особом контроле – частный сектор. С начала акции выявлено почти 400 фактов, когда печное отопление использовалось с нарушениями.

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%

Дмитрий Турчин, начальник управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:
Бабушкам, одиноко проживающим гражданам престарелого возраста показываем, подсказываем, что необходимо поправить для того, чтобы не было беды. В случае, если категория эта нуждается в дополнительной государственной помощи, в соответствии с принятыми государственными программами информируются заинтересованные и при необходимости органами власти оказывается помощь по приведению печного отопления в исправное состояние.

Количество пожаров в Беларуси увеличилось на 14%, число погибших в них людей выросло на 10%

С начала этого года в домах белорусов установили более 75 тысяч автономных пожарных извещателей. Все – за счет местных исполнительных органов. Сработавшие вовремя устройства только в 2018 году сохранили жизни 55 человек. Кстати, как показывает многолетний анализ, большая часть возгораний приходится на период с октября по март. Пик огненного сезона – декабрь-январь.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Количество пожаров и число погибших в них людей увеличилось в Беларуси. С начала 2018 года огонь унес 375 жизней, и это на 10 % больше, чем в 2019 году,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске 18-летний пешеход попал под Citroen и BMW
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика