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На месте крушения Boeing 737 в Индонезии найдены тела шести человек

29.10.2018 18:40 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского Боинга в Индонезии найдены фрагменты тел погибших. Власти уже сообщили, что выживших в авиакатастрофе нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии найдены тела шести человек

Обломки лайнера находятся на глубине примерно 30 метров. Поиски идут медленно. В районе, где ведется операция, плохая видимость. Известно, что перед трагедией экипаж просил возвращение в аэропорт Джакарты, однако связь была утеряна. Самолет пропал с экранов примерно через 10 минут после взлета. На борту было 189 человек, в том числе трое детей.

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Последняя информация в видеоматериале Александра Лучонка.

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии найдены тела шести человек

Катера, вертолеты и три военных корабля. Около полутора сотен человек продолжают операцию по поиску выживших. На 40-метровой глубине водолазы продолжают находить погибших в катастрофе. На данный момент найдены тела шестерых человек.

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии найдены тела шести человек

Джоко Видодо, президент Индонезии:
Поиски затруднены местом, где произошло ЧП. Мы понимаем озабоченность семей, поэтому мы надеемся, чтобы семьи были терпеливыми и ждали результатов работы поисково-спасательной команды.

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии найдены тела шести человек

Экипаж Boeing запросил возвращение в аэропорт Джакарты спустя пару минут после взлета, но сразу же пропал с радаров. За штурвалом были опытные пилоты, которые в общей сложности провели в воздухе 11 тысяч часов. Самолет был новый, первый полет он осуществил всего два месяца назад.

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии найдены тела шести человек

Однако известно, что ранее с лайнером возникали технические проблемы. Но, как заверили представители компании, которой принадлежит лайнер, эти поломки удалось устранить. Поэтому даже вероятная причина трагедии пока не озвучивается. Специалисты рассчитывают найти черные ящики, которые, возможно, прольют свет на трагедию.

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии найдены тела шести человек

Тяйоно Соэрянто, представитель Национального агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии:
Мы воспользуемся сканером гидролокации. И если спасателям удастся найти черный ящик, только тогда мы узнаем истинную причину трагедии.

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии найдены тела шести человек

Власти Индонезии заявили, что уцелеть в авиакатастрофе вряд ли кому-то удалось. Обследована почти вся поверхность моря, где предположительно должны были находиться выжившие. Однако родственники и близкие все еще продолжают надеяться. Сотни человек остаются в аэропорту Джакарты и ждут новостей о своих близких.

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии найдены тела шести человек

Дарвин Харианто:
Я друг одного из пассажиров. Все мы вместе молимся за них и продолжаем верить в чудо.

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии найдены тела шести человек

Известно, что во время авиакатастрофы на борту было 189 человек, трое из них – дети. СМИ также сообщают, что на этом рейсе находились по меньшей мере 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Индонезии. На месте крушения пассажирского Боинга в Индонезии найдены фрагменты тел погибших. Власти уже сообщили, что выживших в авиакатастрофе нет,...
 
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