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Инновации на стадионе "Динамо": воду убрали под ноги другим зрителям
Любопытное техническое решение предпринято на стадионе "Динамо" с целью подкорректировать систему водослива.
Напомним, на днях генеральный директор ГУ "Национальный олимпийский стадион "Динамо" Василий Алексеенко в проекте "Беларусь 1" "На контроле президента" высказался относительно критических замечаний в адрес реконструированной арены. В частности, системы водоотвода.
Да, при проектировании была допущена ошибка. Но уже продумано, спроектировано и представлено решение с показом двух стоков. Все позволит убирать воду, не заливая межъярусное пространство.
И вот, как решена проблема (фото корреспондента "ПБ"): вода отведена на лестничный пролет... под ноги зрителей нижнего яруса.
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Любопытное техническое решение предпринято на стадионе "Динамо" с целью подкорректировать систему водослива.
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