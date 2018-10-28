



Напомним, на днях генеральный директор ГУ "Национальный олимпийский стадион "Динамо" Василий Алексеенко в проекте "Беларусь 1" "На контроле президента" высказался относительно критических замечаний в адрес реконструированной арены. В частности, системы водоотвода.





Да, при проектировании была допущена ошибка. Но уже продумано, спроектировано и представлено решение с показом двух стоков. Все позволит убирать воду, не заливая межъярусное пространство.





И вот, как решена проблема (фото корреспондента "ПБ"): вода отведена на лестничный пролет... под ноги зрителей нижнего яруса.



