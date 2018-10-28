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Эврика! Лукашенко поддержал идею о том, чтобы каждой белорусской семье подарить красно-зеленый флаг
Представители БРСМ во время встречи с Александром Лукашенко выдвигали много предложений, и одно из них касалось более широкой популяризации государственной символики страны, пишет
фото БелТА
Представители БРСМ во время встречи с Александром Лукашенко выдвигали много предложений, и одно из них касалось более широкой популяризации государственной символики страны.
В частности, участница встречи Анастасия Лапко рассказала о том, что во время восхождения на высочайшие горы Европы и Африки, Эльбрус и Килиманджаро, они с супругом с гордостью водрузили там государственный флаг Беларуси, который стал семейной реликвией. Представитель БРСМ предложила более широко популяризировать символику страны. По ее мнению, белорусский флаг должен быть в каждой семье, и предложила сделать при будущей переписи населения такой подарок в каждый дом.
Главе государства понравилось это предложение: «Это хорошая идея, мы не просто подумаем, а реализуем ее».
Александр Лукашенко также отметил, что традиция широко популяризировать национальную символику есть во многих странах.
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Представители БРСМ во время встречи с Александром Лукашенко выдвигали много предложений, и одно из них касалось более широкой популяризации государственной...
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