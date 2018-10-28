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В ноябре в Минске будет работать очередная миссия МВФ

29.10.2018 18:57 — Разное | Партизан  
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В ноябре в Минск прибудет очередная миссия Международного валютного фонда, сообщил в понедельник министр экономики Дмитрий Крутой. По его словам, в данный момент переговоры с МВФ находятся в режиме расширенной паузы.

 «В ноябре состоится очередная миссия по Статье IV в рамках оценки экономики Беларуси», - рассказал Дмитрий Крутой и добавил, что в рамах этого визита с экспертами фонда будут детально проработаны все вопросы.

 

Министр отметил, что переговоров по поводу новой кредитной программы не ожидается. «Речь о возможном кредите сейчас не идет», - заключил он.


 
Теги: Минск
 
 
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В ноябре в Минск прибудет очередная миссия Международного валютного фонда, сообщил в понедельник министр экономики Дмитрий Крутой. По его словам, в данный момент...
 
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