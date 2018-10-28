Сверчок поселился в ухе мужчины

lenta.ru Мужчина обратился в городскую больницу с жалобой на боль в ухе. Эндоскопия показала, что в его наружный слуховой проход забралось насекомое. Оно продолжало двигаться и вызывало у пациента неприятные ощущения, пишет





Сверчка извлекли из уха при помощи медицинского инструмента. Позднее снятое при помощи эндоскопа видео было опубликовано в интернете.





Сверчки живут в норах и вырастают до пяти сантиметров в длину. Во Вьетнаме этих насекомых жарят в масле и употребляют в пищу в качестве легкой закуски. Сверчков для еды разводят на специальных фермах.









В мае сообщалось о борьбе жительницы американского штата Флорида с крупным марципановым тараканом, который поселился у нее в ухе. Чтобы полностью избавиться от насекомого, понадобилось несколько визитов к врачу.



