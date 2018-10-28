МВД: Болельщиков-хулиганов смогут три года не пускать на стадионы

За мелкое хулиганство, распитие алкоголя, пропаганду нацистской символики и другие правонарушения болельщиков могут "отлучить" от стадионов. Запрет на посещение стадиона налагает суд. За нарушение этого запрета грозит штраф (от двух до двадцати базовых величин) или административный арест.





Отсеивать болельщиков-хулиганов правоохранители будут с помощью визуального наблюдения, системы видеомониторинга и других методов. Ранее планировалось, что МВД составит базу данных на фанатов, которым запрещено посещать спортивные мероприятия. Но от этой идеи отказались, так как эти сведения вносятся в единый государственный банк данных о правонарушениях в общем порядке. "Размещение в открытом доступе сведений о таких правонарушителях, как и ведение отдельной базы данных такой категории граждан, не предусмотрено", — заявляют в МВД.









Новые поправки в административное законодательство не имеют обратной силы. Это значит, что они не будут действова