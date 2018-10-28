ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: Болельщиков-хулиганов смогут три года не пускать на стадионы

29.10.2018 18:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
От трех месяцев до трех лет — на такой срок могут лишить болельщиков-хулиганов права посещать спортивные соревнования. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу с сегодняшнего дня, передает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

За мелкое хулиганство, распитие алкоголя, пропаганду нацистской символики и другие правонарушения болельщиков могут "отлучить" от стадионов. Запрет на посещение стадиона налагает суд. За нарушение этого запрета грозит штраф (от двух до двадцати базовых величин) или административный арест.

Отсеивать болельщиков-хулиганов правоохранители будут с помощью визуального наблюдения, системы видеомониторинга и других методов. Ранее планировалось, что МВД составит базу данных на фанатов, которым запрещено посещать спортивные мероприятия. Но от этой идеи отказались, так как эти сведения вносятся в единый государственный банк данных о правонарушениях в общем порядке. "Размещение в открытом доступе сведений о таких правонарушителях, как и ведение отдельной базы данных такой категории граждан, не предусмотрено", — заявляют в МВД.


Новые поправки в административное законодательство не имеют обратной силы. Это значит, что они не будут действова

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От трех месяцев до трех лет — на такой срок могут лишить болельщиков-хулиганов права посещать спортивные соревнования. Соответствующие поправки в Кодекс об...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лидском районе в лесном массиве охотники нашли труп женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
29.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика