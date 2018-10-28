СЛОВАКИЯ — БЕЛАРУСЬ — 3:1

Мартин Клижан (46 АТП) — Александр Згировский (1894 АТП) — 6:1, 6:4

Норберт Гомбош (276) — Егор Герасимов (179) — 6:3, 4:6, 4:6

Мартин Клижан / Филип Полашек — Максим Мирный / Андрей Василевский — 6:7, 6:4, 6:3

Мартин Клижан — Егор Герасимов — 6:4, 6:3





Ивашко не помощник





пишет ПБ. Это означало, что второй ракетке страны Егору Герасимову, по сути, кровь из носу необходимо было брать два очка. Равно как и парному тандему Андрей Василевский / Максим Мирный. Рассчитывать на геройства 1894-го номера мирового рейтинга Александра Згировского, прямо скажем, было наивно. Прежде он включался в заявку на Кубок Дэвиса, однако призывался дебютировать на корте только сейчас. Авральное исключение из числа участников противостояния нашего первого номера Ильи Ивашко по причине травмы сузило пространство для маневра до невозможности. А вместе с ним и количество сценариев, при которых победа белорусов была бы возможна,ПБ. Это означало, что второй ракетке страны Егору Герасимову, по сути, кровь из носу необходимо было брать два очка. Равно как и парному тандему Андрей Василевский / Максим Мирный. Рассчитывать на геройства 1894-го номера мирового рейтинга Александра Згировского, прямо скажем, было наивно. Прежде он включался в заявку на Кубок Дэвиса, однако призывался дебютировать на корте только сейчас.













А ведь год назад, когда парни Волчкова находились в одном шаге от выхода в Мировую группу, капитан полагался в одиночных поединках на Ярослава Шило и Дмитрия Жирмонта — третьего и четвертого теннисистов в стране. То есть, факт отсутствия Ивашко как таковой отнюдь не выглядел летальным условием. Тем не менее привлекать более опытных спортсменов в выездной лист Владимир Николаевич не стал, бросив под танки именно тинейджера Згировского.





Резерв не завтрашнего дня





С самого Згировского взятки, откровенно говоря, гладки. Сенсации в Кубке Дэвиса, конечно, возможны и встречаются куда чаще, нежели на турнирах АТП. Но силы были уж больно неравны. Мартин Клижан — 46-й номер мировой табели. С соперниками такого уровня Згировскому даже попросту не приходилось пересекаться во взрослом теннисе. Собственно, первый сет первого пятничного матча предположения подтвердил — 1:6. Во втором Саша цеплялся за свою подачу убедительнее, хотя все равно не уберегся от одного брейка противника, который затратил на победу немногим более часа.





Герасимов увяз на грунте





Выше не прозвучало, вероятно, одной из главных обстоятельств, сыгравших в пользу словаков. В конце сезона и, соответственно, хардового отрезка принимающая сторона решила постелить у себя грунт, дабы по максимуму затруднить жизнь белорусам. В наших рядах же каждый первый излюбленным считает именно хардовое покрытие. В той степени или иной, но Герасимов — прежде всего. Если не считать Максима Мирного, уже долгое время не практикующего игру в "одиночке", быстрое покрытие как раз для Егора — наиболее удобное и родное. Обилие длинных розыгрышей, характерных для грунта, — отнюдь не его конек.





Герасимов играет на скорости соперника. Сильные плоские подачи ему зачастую принимать куда комфортнее, чем гадать ее направления и пытаться справляться с вращениями. Особенно, когда против тебя левша, то есть Клижан. В субботу словак ставил белоруса в тупик вводом мяча в игру, который, с телекартинки казался достаточно простым для обработки. Но, естественно, только казался: срывы — что с бекхэнда, что с форхэнда — были не единичны. Плюс Герасимов не мог пробить Мартина, чьи быстрые ноги позволяли доставать мячи из обоих углов на задней линии, и это заставляло Егора увеличивать степень агрессии, а, стало быть, и риска.













Впрочем, комплиментов Егор достоин хотя бы за пятничное очко. Назавтра Клижан, который на глине чувствует себя в своей тарелке, шансов давал мало. Хотя Егор во второй партии отыграл парочку матч-болов на подаче словака и даже сделал брейк при счете 2:5. Мог вернуться в игру, отыграл затем еще два матч-бола на своей подаче, но… 4:6, 3:6 — и поражение, и 1:3 в матче.





Мирный не вытащил





В этом противостоянии мог бы быть и пятый поединок, но его не было. Увы, Мирный и Василевский в парной встрече уступили. Парные игры с участием нашего ветерана в Кубке Дэвиса никогда не бывают легкими для конкурентов. Кто бы ни был на другой стороне корта, Мирный с партнером дают бой и очень часто выходят из него победителями. Даже в возрасте за 40 у Макса очень редко сбоит подача, а уж его чувство вовремя пойти на перехват у сетки при обмене диагоналями заслуживает высоких оценок всегда. Но сегодня, к сожалению, подводила и подача.





Тому, что первый сет обернулся тай-брейком, в большей степени, наверное, должны были быть довольны белорусы. На приеме словаки чаще завязывали борьбу. В особенности, когда мяч в игру вводил Василевский. Брейк-пойнт, правда, белорусы отыграли, а на тай-брейке партию взяли.





Зато два последующих сета взяли Клижан и Филип Попашек. Причем они дважды сумели выиграть гейм на подаче Мирного. Не всегда в этом виноват был сам Макс. Временами ответные удары оппонентов были необычайно остры, а кое-где зря вмешивался, находясь на хафкорте, в перестрелку Василевский. Как бы то ни было, и Клижан, и Попашек шансов предоставили белорусскому дуэту настолько мало, что критиковать за плохую их реализацию наших парней даже неловко. Это-то и было ключевое очко, после которого, по сути, исход противостояния стал предельно ясен…





Добро от добра





Теперь по факту белорусская сборная опускается во вторую "Евро-Африку" — туда, откуда с огромным трудом выбиралась шесть лет. После того, как в Минске в 2010-м потерпела поражение как раз от словаков. На деле же новый формат Кубка Дэвиса совершенно переиначивает структуру, а с ним и календарь будущего сезона.





Все прелести и изъяны его только предстоит узнать. Но кажется, что горечь от изменения формулы проведения Кубка Дэвиса не всегда оправданна. Да, есть опасения, что в конце длинного сезона далеко не все топовые теннисисты найдут силы и время потратиться еще ради сборной. Однако ведь и в течение года полным полно, так сказать, "отказников", избегающих выступлений за страну.





С кем и под чьим руководством пойдет наша команда дальше, еще предстоит узнать. По итогам прошлого сезона работа Волчкова, едва не возвратившего Беларусь в Мировую группу, была, напомним, признана неудовлетворительной. Хотя потом капитан был восстановлен в должности. Сейчас результат и того хуже. Только вряд ли есть желающие впрячься в воз вместо Владимира Николаевича.



