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Шойгу: хотелось бы, чтобы Европа понимала последствия от выхода США из ДРСМД

29.10.2018 19:53 — Разное | Интерфакс  
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Решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечет серьезные последствия в первую очередь для Европы, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом.

"Нас интересует реакция Европы на это решение США о выходе из ДРСМД. И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы", - сказал С.Шойгу.

"Что касается ракет средней и меньшей дальности, как нам кажется, не все в Европе понимают, что это решение повлечет серьезные последствия и для Европы в том числе, а если говорить точнее, то для Европы - в первую очередь. И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения", - подчеркнул министр.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. С советской стороны его подписал президент СССР Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года. ДРСМД предполагает отказ от производства, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

США неоднократно заявляли, что Россия не соблюдает договор о РСМД. Россия эти обвинения отвергала и предъявляла Вашингтону встречные претензии.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД.

 
 
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Решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечет серьезные последствия в первую очередь для Европы, заявил министр...
 
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