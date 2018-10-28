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Турция поддерживает интеграцию Грузии в НАТО, заявил Чавушоглу

29.10.2018 19:13 — Разное | Интерфакс  
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Анкара поддерживает интеграцию Грузии в евроатлантические структуры, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам министра, Турция оказывает наиболее сильную поддержку интеграции Грузии в НАТО, сообщило информационное агентство "Анадолу".

В Стамбуле в понедельник прошла встреча глав МИД Турции, Азербайджана и Грузии М.Чавушоглу, Эльмара Мамедъярова и Давида Залкалиани.

Турция поддерживает территориальную целостность Грузии и Азербайджана на всех платформах и при любых условиях, подчеркнул по итогам встречи турецкий министр.

Он сообщил, что главы внешнеполитических ведомств выразили удовлетворение тем, как реализуются принятые лидерами Турции, Азербайджана и Грузии решения в энергетике, обороне, транспорте и других областях.

М.Чавушоглу напомнил, что в Баку ранее состоялась церемония ввода в строй Трансанатолийского газопровода (TANAP) с участием представителей Турции, Азербайджана и Грузии.

"С вводом в строй Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического газопроводов (TAP) газ из региона будет поставляться в европейские страны. Ввод в эксплуатацию железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК) также способствовал развитию торговли между тремя странами", - сказал турецкий министр.

 
 
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Анкара поддерживает интеграцию Грузии в евроатлантические структуры, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По словам министра, Турция оказывает наиболее...
 
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