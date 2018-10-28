В Индии изнасиловали российскую туристку



Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

сообщает

Двое злоумышленников напали на 33-летнюю россиянку, когда она возвращалась в отель, силой усадили в машину, вывезли в уединенное место и изнасиловали. Пострадавшая обратилась в полицию.— заявил начальник полиции округаЭто не первый случай изнасилования иностранной туристки в Манали в этом году: в мае жертвой стала женщина из Японии, пишет издание.