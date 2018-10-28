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В Индии изнасиловали российскую туристку
Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов
Двое злоумышленников напали на 33-летнюю россиянку, когда она возвращалась в отель, силой усадили в машину, вывезли в уединенное место и изнасиловали. Пострадавшая обратилась в полицию.
"Мы зарегистрировали обращение и сформировали три команды для того, чтобы идентифицировать и схватить преступников", — заявил начальник полиции округа Шалини Агнихотри.
Это не первый случай изнасилования иностранной туристки в Манали в этом году: в мае жертвой стала женщина из Японии, пишет издание.
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Двое неизвестных изнасиловали туристку из России в городе Манали в штате Химачал-Прадеш на севере Индии.
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