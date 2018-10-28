|
Пограничники предупреждают: возможны очереди на границе с Польшей
Иллюстративное фото
Белорусские пограничники, пишет
Запрет не коснется грузовиков, которые перевозят скоропортящиеся продукты, животных и опасные грузы, а также автобусов международного следования. Ограничение будет действовать в следующие промежутки (по минскому времени):
с 19:00 до 23:00 31 октября;
с 9:00 до 23:00 1 ноября;
с 19:00 до 23:00 10 ноября;
с 9:00 до 23:00 11 ноября.
В Госпогранкомитете предупреждают, что в эти дни на белорусско-польской границе могут скапливаться очереди фур.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ГПК предупреждает, что 31 октября – 1 ноября и 10-11 ноября на границе с Польшей могут образоваться очереди фур.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)