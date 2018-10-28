Пограничники предупреждают: возможны очереди на границе с Польшей

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Белорусские пограничники, пишет, получили от польских коллег информацию, что 31 октября, 1, 10 и 11 ноября, в Польше вводится временный запрет на движение большегрузов общей массой свыше 12 тонн по дорогам общего пользования. Это связано с празднованием 100-летия независимости Польши и мероприятиями ко Дню поминовения усопших.Запрет не коснется грузовиков, которые перевозят скоропортящиеся продукты, животных и опасные грузы, а также автобусов международного следования. Ограничение будет действовать в следующие промежутки (по минскому времени):В Госпогранкомитете предупреждают, что в эти дни на белорусско-польской границе могут скапливаться очереди фур.