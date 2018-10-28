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Из-за мокрого снега в Новополоцке пропадало электричество
Иллюстративное фото
Свет в городе отсутствовал из-за налипания мокрого снега. В итоге произошло повреждение на воздушной линии внешней сети схемы питания. Об этом сообщили в РУП «Витебскэнерго».
По состоянию на 19.00 электроснабжение у всех потребителей города восстановлено.
«Создана комиссия для расследования причин произошедшего. По итогам работы комиссии будет опубликовано официальное заявление», — сообщили в организации.
На прошлой неделе первый снег выпал в Витебске, а также Горках и Мстиславе. А на этой неделе синоптики обещают потепление.
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В Новополоцке из-за непогоды в понедельник, 29 октября, какое-то время не было электричества.
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