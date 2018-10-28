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Николай Лукашенко играл на рояле, пока отец пел о тревожной молодости
Фото: president.gov.by
При исполнении этой советской песни о жизни советских комсомольцев 20-х годов за фортепиано сидел Николай Лукашенко.
Примечательно, что данная песня также является неофициальным гимном МЧС России,
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Примечательно, что данная песня также является неофициальным гимном МЧС России.
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